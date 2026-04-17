Комисията за личните данни за исканите от МВР списъци от Пловдив: Недопустимо е

Настояването на полицията не е достатъчно конкретно, липсва и изрично правно основание

Комисията за защита на личните данни излезе със становище, че искането на МВР да получи списъците на хората от Пловдив, заявили гласуване по настоящ адрес или с подвижна избирателна комисия, е недопустимо. Както "24 часа" вече съобщи, в Община Пловдив беше получено писмо от Икономическа полиция за предоставянето на тези данни. От градската управа отправиха питане на Районната избирателна комисия редно ли е това, оттам огласиха позиция, че подобно действие "създава риск от възприемане на институционално въздействие върху избиратели, които поради своята уязвимост (вкл. здравословно състояние или адресна регистрация) следва да бъдат поставени под особена закрила", но препратиха въпроса до ЦИК. "Ние имаме становище, но е редно да се вземе решение на национално ниво, а не да се действа по един начин в Пловдив, а по друг - например в Хасково", обясни тогава шефът на 16-а РИК Калоян Сухоруков.

От ЦИК на свой ред са се допитали до Комисията за защита на личните данни, според която в тази ситуация липсва изрично правно основание в нормативен акт, конкретно определена и законосъобразна цел (напр. образувано наказателно

производство или полицейска проверка), както и достатъчна обосновка от страна на МВР. "Предоставянето на лични данни

разглеждания случай не е допустимо, когато искането е общо и необосновано с конкретно правно основание и необходимост", се казва в становището на комисията.