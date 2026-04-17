ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22681018 www.24chasa.bg

1224 обвиняеми и подсъдими ще могат да гласуват в 25 секции, разкрити в арестите и затворите в цялата страна

1460
1224  лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват на изборите на 19 април 2026 г. Това сочат данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към днешната дата.

В местата за лишаване от свобода обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на избори, могат да упражнят правото си на глас. В затворите техният брой е 650, а в арестите – 574.

Избирателните секции в затворите и арестите ще са общо 25. В София традиционно секциите са три – в затвора и в арестните помещения на бул. „Г. М. Димитров“ и на ул. „Майор Векилски“. По две секции – в арест и в затвор, ще има в Стара Загора, Варна, Пловдив. За пръв път секция ще има и в Самораново, където отскоро функционира нов арест. Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. Организацията на изборите в местата за лишаване от свобода е уредена, съгласно Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна комисия.

Преди дни вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов проведе национално съвещание с началниците на затворите и на Областните служби „Изпълнение на наказанията“. В работен формат бяха докладвани изготвените планове за вътрешна организация в изборния ден, бяха дадени и разпореждания за стриктно спазване на процедурите във всички териториални поделения.

С оглед обезпечаване на реда и сигурността в затворите и арестите при провеждане на парламентарните избори е издадено и разпореждане на главния директор на ГДИН.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

