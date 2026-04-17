Сергей Игнатов инициира среща с психолози за подобряване на подкрепата в училищата

Мерки за подкрепа и подобряване на психичното здраве на учениците бяха обсъдени в Министерството на образованието и науката (МОН) на заседание на Консултативния съвет на психолози и педагогически съветници. Срещата беше инициирана от служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов и от заместник-министъра д-р Наталия Михалевска, съобщават от МОН в сайта си.

Идеята е да се набележат както конкретни и бързи стъпки, така по-дългосрочни действия за засилване на психологическата подкрепа и личностното развитие на децата и учениците.

„В тежки ситуации разчитаме на работата и експертизата на съвета, за да може системата да се справя и да реагира адекватно“, каза министърът в началото на срещата. По думите му всяко дете трябва да знае и да усеща, че не е само. „Училището следва да бъде място на подкрепа, разбиране и доверие - и ние сме длъжни да работим в тази посока“, отбеляза министър Игнатов.

Заместник-министърът д-р Наталия Михалевска представи предложения за мерки, насочени към изграждане на по-ефективна и координирана система за подкрепа. Сред ключовите идеи е създаването на нов протокол, който ясно да регламентира конкретните роли и действия при установяване на дете в риск в училище. Тези указания ще бъдат изработени съвместно с психолози и педагогически специалисти, като целта е да се въведат ясни правила и да се осигури навременна реакция.

„Разчитаме на професионализма на над 1700 училищни психолози в страната за формулирането и прилагането на ефективни стъпки. Изключително важна е и връзката със социалните служби и структурите за закрила на детето“, подчерта д-р Михалевска.

Сред предложените мерки е и въвеждането на практически стъпки за действие при установен риск, така че децата да не остават сами в трудни ситуации. Обсъдено беше и провеждането на скрининг на различни нива за идентифициране на рискови групи - с възможност той да се организира на регионално равнище и да отчита фактори като тормоз, социална изолация, депресивни състояния и други.

Акцент беше поставен и върху продължаващото обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти. „Психичното здраве, социално-емоционалните компетентности и взаимоотношенията в училищната среда следва да бъдат сред водещите приоритети във вътрешноучилищната квалификация“, каза заместник-министър Наталия Михалевска.

Работата с родителите също беше определена като ключова, а участниците в срещата се обединиха за по-активна и гъвката комуникация, която да включва различни форми и инициативи, за да не се ограничава единствено до традиционните родителски срещи.

„Паралелно с тези мерки следва да продължи и работата по превенция чрез програми и инициативи за развитие на социално-емоционални умения, психично здраве и позитивна училищна среда. Предвижда се и усъвършенстване на Механизма за противодействие на тормоза и насилието, за да бъде по-ясен, по-приложим и по-ефективен за училищата“, изтъкна д-р Михалевска.

Участниците в срещата подчертаха, че работещата подкрепа изисква комплексен и междуинституционален подход - с активно участие на образователната, социалната и здравната система.

Предложените мерки предстои да бъдат обсъдени в детайли с професионалната общност, след което да залегнат в съответните нормативни и стратегически документи, поясняват от образователното министерство.