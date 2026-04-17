Вижте американските военни самолети, които пристигнаха и на летището във Варна (Снимки)

Американски военни самолети са пристигнали на летището във Варна. Това става ясно от снимки, публикувани в социалните мрежи. Кадри във Фесбук групата "Забелязано във Варна" показват авиационната техника на международното летище във Варна.
US военни самолети стреснаха София още през февруари, когато пристигнаха на гражданското летище "Васил Левски". Вълнения и въпроси имаше дали военните машини са за Иран. Оказа се, че правителството е дало разрешение самолетите на Военновъздушните сили на САЩ да останат на летище "Васил Левски" в София от 17 февруари до 31 май 2026 г. и че, те са у нас за учение, свързано с подобряване на защитата на източния фланг на НАТО.