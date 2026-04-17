ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, 17.04.2026 г. 

 Като припомняме, че България е обявена за „неприятелска държава“ с решение на правителството на Руската федерация от 7 март 2022 г. (разширено през юли 2022 г.)“; 

 Като подчертаваме, че Русия е призната за държава, спонсор на тероризма, с резолюция на Европейски парламент от 21 ноември 2022 г. (RC – B9 – 0482/2022), в която е посочено, че тя извършва военни престъпления и използва терористични средства във войната си срещу Украйна и е отправен призив за международна изолация на Руската федерация; 

Като отбелязваме, че с Декларация от 23 юли 2025 г. българското Народно събрание осъди агресивната политика на Руската федерация и определи режима на Владимир Путин като подкрепящ тероризма; 

Като изтъкваме, че агресията на Русия срещу Украйна е съпроводена с тежки нарушения на международното право, включително масови убийства на цивилни, системни удари срещу гражданска инфраструктура и депортиране на деца; 

Като подчертаваме, че на 17 март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Владимир Путин по обвинения за незаконно депортиране на деца от окупираните от Русия украински територии – безпрецедентен акт спрямо действащ държавен глава, 

ОСЪЖДАМЕ ОСТРО излъчения кадър на ръкостискане между Румен Радев и Владимир Путин по време на заключителното събитие от предизборната кампания на „Прогресивна България“ на 16 април в зала „Арена София“. 

Демонстративното политическо използване на лицето на престъпния режим в Кремъл, който обяви България за „неприятелска държава“ и вече повече от 4 години сее смърт и разруха в Европа, в символичен жест на съгласие и „вечна дружба“, е акт на национално предателство. 

Това действие е категорично доказателство за началото на политическа линия, която цели да превърне България в нов троянски кон на Русия в Европа – в момент, когато Кремъл губи позиции другаде и явен сигнал за безпрецедентния риск най-големият стратегически успех на България за последните 35 години, пълноправното ни членство в ЕС, да бъде поставен под въпрос. 

Проевропейската привидност на „Прогресивна България“, в опит да бъдат подведени българските граждани, вчера окончателно се разпадна. Имаме броени часове да осъзнаем какво се подготвя и да не допуснем тази зловеща перспектива да се сбъдне. 

В неделя всички трябва да излезем и да дадем гласа си, за да защитим демокрацията и цивилизационния избор, който направихме и за който работихме толкова много години – силна България в обединена Европа!

 

      

 

    

advertotial icon Избори за Народно събрание на 19.04.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

