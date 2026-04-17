За ден 22 шофьори дадоха положителен тест за наркотици, 9 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а трима са отказали тестване, съобщиха от полицията.

148509 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 9-16 април 2026 г. Извършен е контрол на 176193 водачи и пътници. Съставени са 40490 фиша и 3602 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 216 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 100 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 116 - с над 1,2 на 1000, а 15 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 77 водачи, 35 са отказали да бъдат тествани.

19298 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 22054 водачи и пътници. Съставени са 4970 фиша и 442 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.