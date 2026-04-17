"ГЕРБ отива на избори в неделя със самочувствието от добре свършената работа, с отговорността на висококвалифициран екип от добри управленци и със смирението на хора, които са се поучили от грешките си". Това пише в публикация Николай Нанков от ГЕРБ.

👉 За ГЕРБ добрият тон в политиката е важен и не го нарушаваме.

👉 Въпреки че и на нас остроумието не ни е чуждо - можем да отговорим като си подхвърляме крещящи фрази през социалните мрежи.

⚠️ Не. ГЕРБ е гарант за стабилност и предвидимост.

✅ Ние няма да правим компромиси с политиката си и с ангажиментите, които поехме в тази кампания за достигане на средните за ЕС доходи.

❗️Защото сме убедени, че това е следващата голяма национална цел.

👉 И защото - за разлика от опонентите ни, посочихме пътя, по който да стигнем до нея.

⚠️ Няма да се отклоняваме.

👉 Всяка община в област Ловеч се е променяла при управленията на ГЕРБ.

🏗️ Има още много работа, но ние - за разлика от другите, имаме план.

👉 Имаме и кой да го изпълни - екип от можещи, не от мрънкащи хора.

👉 Изпитанията са ни дали уроците, а те и знанието как да продължим напред.

🤝 Благодаря на всички граждани на многобройните ни срещи по време на кампанията, че ни посочваха и това, което не одобряват.

‼️ Чухме ги и няма да ги предадем.

✅ На 19 април е важно да гласувате.

👉 Защото гражданската активност и свободата да решаваш с вота си е най-високия връх на демокрацията.

✅ За да я защитим - гласувайте с номер 15 за ГЕРБ-СДС. За Ред, Работа и Растеж.