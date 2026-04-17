15-годишният, арестуван за убийство във Варна, имал „фиксация" върху клошари (Снимки)

15-годишно момче, привлечено към наказателна отговорност за убийство на клошар, остава в ареста заедно с другите двама задържани по случая.

Престъплението е извършено по хулигански подбуди, съобщават от пресцентъра на Окръжен съд – Варна.

Разследването е започнало на 13 април, след като до контейнер за отпадъци в ж.к. „Вл. Варненчик" е било открито тялото на 46-годишен мъж.

Извършената аутопсия е потвърдила, че смъртта му е била насилствена, а два дни по-късно, на 15 април са задържани трима души.

15-годишно момче е привлечено като обвиняем за убийство, а другите двама – на 23 и на 18 години – са обвиняеми за причиняване на телесни повреди на жертвата по хулигански подбуди.

Според събраните доказателства групата е имала системна „фиксация" върху хора, водещи скитнически начин на живот.

Данните по досъдебното производство сочат, че това не е първото им нападение – само два дни преди фаталния инцидент същата група е извършила друга подобна агресия.

Макар и в начален етап на разследването, са били разпитани множество свидетели, събрани са веществени доказателства, приложени са протоколи за оглед, претърсвания и изземвания, както и видеозаписи.

Събраните и за тримата материалите по делото сочат за тяхната съпричастност към престъплението.

Спрямо 15-годишния непълнолетен съдът подчерта, че законът предвижда „задържане под стража" само в изключителни случаи.

Настоящият бе определен като такъв - момчето вече има две регистрации в Детска педагогическа стая за нанесени телесни.

От приложената справка става ясно, че то очевидно има проблеми с агресията и реагира, водено от емоции.

Спрямо 18-годишния младеж съдът отчете, че му предстои завършване на средно образование, но подчерта, че институциите нямат вина за действията му.

Той е скитал по улиците всяка вечер в компанията на по-възрастни без да има родителски контрол.

От материалите е видно, че два дни преди фаталния инцидент е имало друго подобно нападение над бездомен човек.

Спрямо 23-годишния мъж бе отчетена съпричастността към нападения над беззащитни граждани, както и липсата на адресна регистрация на територията на Варна, на която да бъде открит.

Определенията по трите производства на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване.