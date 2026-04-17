ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: Отваряме напълно Ормузкия проток

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22681289 www.24chasa.bg

90 секции в социални услуги ще улеснят гласуването на възрастни и хора с увреждания

932
Урна за гласуване

Близо 90 избирателни секции ще бъдат разкрити в социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни в цялата страна. Това показват данните на регионалните дирекции за социално подпомагане.

Така се създава удобство за живеещите в тези услуги възрастни и хора с различни видове увреждания, много от които са трудно подвижни, да упражнят правото си на вот.

Най-голяма част от секциите са в домовете за стари хора – над 50. В 10 дома е осигурен транспорт за придвижване на живеещите до секцията им по местоживеене. В още толкова има секция близо до дома и потребителите ще могат да отидат до нея спокойно сами.

По закон секции могат да се разкриват в социални услуги от резидентен тип, където има поне 10 или повече желаещи да гласуват. Ръководителите им в срок до 48 часа преди изборния ден – 19 април, съставят списъци, в които се включват настанените. При гласуването се попълва декларация по образец, че избирателят не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Урна за гласуване

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

