90 секции в социални услуги ще улеснят гласуването на възрастни и хора с увреждания

Близо 90 избирателни секции ще бъдат разкрити в социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни в цялата страна. Това показват данните на регионалните дирекции за социално подпомагане.

Така се създава удобство за живеещите в тези услуги възрастни и хора с различни видове увреждания, много от които са трудно подвижни, да упражнят правото си на вот.

Най-голяма част от секциите са в домовете за стари хора – над 50. В 10 дома е осигурен транспорт за придвижване на живеещите до секцията им по местоживеене. В още толкова има секция близо до дома и потребителите ще могат да отидат до нея спокойно сами.

По закон секции могат да се разкриват в социални услуги от резидентен тип, където има поне 10 или повече желаещи да гласуват. Ръководителите им в срок до 48 часа преди изборния ден – 19 април, съставят списъци, в които се включват настанените. При гласуването се попълва декларация по образец, че избирателят не е гласувал и няма да гласува на друго място.