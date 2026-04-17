В последния ден на предизборната кампания разговаряме с водача на листата на 1 МИР – Благоевград д-р инж. Росица Карамфилова и един от ключовите експерти на Коалиция "Прогресивна България" – доц. д-р Ася Панджерова

- Д-р Карамфилова, каква е дефиницията на "добро качество на живот" през призмата на вашата програма?

- Д-р инж. Росица Карамфилова: Качеството на живот не е абстрактно понятие. То започва от въздуха, който дишаме, водата, която пием, почвата, в която отглеждаме храната си. В Коалиция "Прогресивна България" разглеждаме екологията и като фактор за икономическо развитие. Нашата цел е България да спре да бъде "склад за отпадъци", да се превърне в лидер в кръговата икономика, държава, с приоритет насочен към възстановяване и опазване на природния капитал в полза на бъдещите поколения. Чистата околна среда, в резултат от силна екологична политика – води до по-ниски означава разходи за здравеопазване и по-висока работоспособност, а от там и до по-устойчива и просперираща икономика.

- Доц. Панджерова, вие преподавате на млади хора и често говорите за "перспективите" пред тях . Как да задържим младите хора тук, извън клишетата за високи заплати?

- Доц. д-р Ася Панджерова: Заплатите са само основата. Младият човек търси предвидимост и среда за развитие. Прогресът за нас означава дигитализация на образованието и реална връзка между университета и бизнеса. Искаме да превърнем България в хъб за иновации, където младите специалисти не просто "работят за някого", а създават собствени продукти с висока добавена стойност.

- Д-р Карамфилова, вие бяхте министър на околната среда и водите в две служебни правителства - кои са акцентите в програмата на Коалиция „Прогресивна България“ по отношение на екологията и градската среда?

- Инж. д-р Росица Карамфилова: Екологичната политика не е бухалка или параван. Проблемът е в лошото ѝ прилагане – липса на контрол, ясни отговорности и прозрачност. Не може да се използва за политически игри или икономически интереси.

Никой не е над закона. Правилата трябва да важат за всички, без изключения и двойни стандарти. Засиленият превантивен и текущ контрол ще гарантира измерими резултати и справедливи санкции.

Ефективността се измерва в реални резултати, а не в обещания. Конкурентоспособността идва от модернизация, стабилна регулация и стратегически инвестиции – без екологични компромиси и популизъм.

Прозрачността и отчетността са основата на политика на светло. Доверие се изгражда чрез ясни процедури, участие на заинтересованите страни и достъпна, достоверна информация.

- Доц. Панджерова, вие сте експерт в областта на образователните политики – кои са приоритетите на „Прогресивна България“ в това направление?

- Доц. д-р Ася Панджерова: Качественото образование за Коалиция „Прогресивна България“ е приоритет. Посоките в нашата програма са:

Модерно образование: Въвеждане на проектно базирано обучение и развитие на меки умения.

Стартъп култура: Данъчни облекчения за млади предприемачи в първите две години от дейността им.

Жилищна политика: Държавни гаранции за нисколихвени ипотечни кредити за млади семейства с образование и квалификация.

- Звучи амбициозно, но как ще се финансират тези реформи?

- д-р Росица Карамфилова: Чрез строг контрол върху публичните средства и ефективно планиране и усвояване на европейските и донорските програми за финансиране на екологичните дейности. Не просто разходване на средства, както досега, често сме ставали свидетели, инвестиране в технологии, които ще носят печалба на държавата в средносрочен и дългосрочен план, и не на последно място ще гарантират устойчива екологична среда и инфраструктура .

- Доц. д-р Ася Панджерова: И чрез прозрачност. Когато бизнесът види, че държавата е партньор, а не налага репресии, инвестициите сами ще дойдат. Нашата коалиция залага на експертността, защото времето за политически лозунги изтече. Младите искат резултати днес, а не обещания за "светло бъдеще"..

- Д-р Карамфилова, като експерт с дългогодишен опит в екологията, как ще превърнете България от страна с проблеми с качеството на въздуха в пример за „зелен“ преход?

- Инж. д-р Росица Карамфилова: Време е да превърнем предизвикателствата във възможности. Какво имам предвид - прилагане на екологична политика, която гарантира правото на живот в чиста околна среда и създава баланс между устойчивото развитие на бизнеса и опазването на природата. На първо място бих искала да акцентирам, че стриктното прилагане на екологичното законодателство и стандартите за опазване на природата, чрез прилагане на предвидима, справедлива и ефективна екологична политика са ключови за постигане висок стандарт на живот. Създаването на ясни механизми за експертна оценка, контрол и проследяване на изпълнението на екологичните политики, както и засилване на превантивния, текущ и последващ контрол по изпълнението на екологичните норми, и налагането на реални и справедливи санкциите при нарушения стоят в основата на силната екологична политика и подобряването на качеството на състоянието на околната среда. Време е за дефиниране и най-вече търсене на ясна отговорност за всяко действие или бездействие, което води до влошаване на качеството на околната среда, включително при неизпълнение на законовите ангажименти на администрацията.

Ние залагаме на подход, свързан със стимулиране на доказано работещи практики и иновации, които съчетават икономически растеж с екологична устойчивост. Гарантираме прилагането на трансфера на знания и добри практики между наука, бизнес и публичен сектор. И не на последно място усилията ни ще бъдат насочени към насърчаване на устойчиви модели на производство, управление и потребление.

- Доц. Панджерова, образованието често се реформира „на парче“. Каква е вашата концепция за промяна, която да даде реален шанс на младите хора да останат тук?

- Доц. д-р Ася Панджерова: Образованието трябва да спре да бъде „склад за знания“ и да стане „инкубатор за умения“. В момента нашите учебни програми са претоварени с факти, но не учат на критично мислене и финансова грамотност. Нашите приоритети са в следните посоки:

Дуално обучение 2.0: Искаме бизнесът да влезе още в средното образование. Ученикът трябва да знае защо учи физика или химия, виждайки приложението им в модерното производство.

Дигитализация без компромис: Приложение не само на таблети в час, а създаването на платформи с изкуствен интелект, които помагат на учителите да адаптират материала според възприятията на всяко дете.

Университет на бъдещето: Ще работим за създаването на университетски кампуси от нов тип, които са свързани с технологичните паркове. Целта е студентът да започне своя стартъп проект по времето на неговото обучение, подкрепен от държавен фонд за иновации.

- Къде се срещат вашите две сфери? Има ли допирна точка между зелената политика и образованието?

- Инж. д-р Росица Карамфилова: Абсолютно. „Зелените работни места“ изискват кадри, каквито в момента нямаме. Трябват ни инженери по възобновяема енергия, специалисти по кръгова икономика и еко-технолози.

- Доц. д-р Ася Панджерова: Точно така. Ние подготвяме поколението, което ще управлява ресурсите, за които г-жа Карамфилова говори. Качеството на живот е невъзможно без осъзнати млади хора, които знаят как да пазят природата и как да създават икономически растеж чрез технологиите.

- Нека фокусираме разговора върху Югозападна България. Област Благоевград е изправена пред сериозни екологични предизвикателства – от чистотата на въздуха в котловините до управлението на отпадъците в пограничните общини. Д-р Карамфилова, какви са вашите решения тук?

- Д-р инж. Росица Карамфилова: Благоевград и региона имат своите специфики и екологични проблеми, като ще акцентирам само върху някои от нашите конкретни мерки.

Газификация и чиста енергия: Трябва да ускорим прехода към екологично отопление, особено в Благоевград, Сандански и Петрич.

Защита на Струма и Места: Ще засилим контрола върху качеството на водните ресурси. Водата е безценен ресурс, вкл. за земеделието в Санданско-Петричката котловина.

Устойчив туризъм в Пирин и Рила: Трябва да балансираме икономическото развитие на Банско и Разлог със строга защита на биоразнообразието. "Прогресивна България" залага на екотуризъм, който носи високи приходи, без да унищожава планината.

- Доц. Панджерова, Благоевград е университетски център с хиляди студенти, но много от тях напускат региона веднага след дипломирането си. Как ще промените тази тенденция?

- Доц. д-р Ася Панджерова: Благоевград има уникалния шанс да бъде „Силициевата долина“ на Балканите заради присъствието на ЮЗУ и Американския университет. Но за целта:

Ще инициираме създаването на тясно партньорство между университетите и ИТ сектора. Искаме младите хора да програмират и създават софтуер тук, в Благоевград, а не да отиват в София или чужбина.

В южната част на областта имаме традиции в земеделието. Ще въведем специализирани обучителни програми за „умно земеделие“, за да могат младите фермери в Гоце Делчев и Петрич да използват дронове и автоматизирани системи.

Благоевград трябва да предлага модерен социален живот. Подкрепата за младежки фестивали и творчески индустрии ще направи града привлекателно място за живеене, а не просто спирка за следване.

- Инфраструктурата също е ключова. Как завършването на АМ „Струма“ ще се отрази на вашите планове за екология и образование?

- Д-р инж. Росица Карамфилова: Магистралата е важна за извеждане на трафика от градовете, което веднага ще подобри качеството на въздуха. Но ние настояваме за най-високи екологични стандарти при преминаването през Кресненското дефиле, за да запазим уникалната екосистема.

- Доц. д-р Ася Панджерова: От гледна точка на образованието, добрата свързаност означава мобилност. Благоевград може да привлече преподаватели и експерти от цяла Европа, ако е лесно достъпен. Това ще повиши конкурентоспособността на нашите студенти.

- В заключение, какво обещавате на хората от Пиринския край?

- Д-р инж. Росица Карамфилова: Обещаваме добро качество на живот, чиста природна среда и прозрачно управление. Пирин, Рила и Родопите са дар от Бога, земи на хората, не на олигарсите.

- Доц. д-р Ася Панджерова: Обещаваме, че Благоевград ще бъде град на знанието и иновациите. Нашите деца ще имат причина да останат тук, да създават семейства и да се гордеят с региона си.