Инфраструктура, образование, индустриални зони и борба с корупцията са сред приоритетите ми за Варна и България, казва кандидатът за народен представител от „Възраждане" от листата в 3 МИР – Варна

Коста Стоянов е политик, който комбинира дългогодишен административен опит в общинската администрация с активна дейност в спорта и местните инициативи, като се стреми да превърне Варна в пример за модерно управление, ефективна инфраструктура и социална грижа. Завършил е „Промишлено и гражданско строителство“ в УАСГ - София и „Спортен мениджмънт“ в Национална спортна академия.

През 2000-2018 г. заема ръководни позиции в община Бяла, включително директор на дирекции, а също е бил и общински съветник. След това е изпълнителен директор на местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, където успешно управлява европейски проекти за развитие на региона.

Коста Стоянов е и активен спортен деятел. Председател е на сдружение „Бъдеще чрез спорт“ и организатор на международни детски и младежки футболни лагери и турнири. Освен това провежда лекции за спортно кариерно развитие на деца и юноши.

В политиката се отличава с фокус върху инфраструктурата, образованието, социалната сфера и борбата с корупцията, като комбинира опита си от местното управление с национални инициативи.

Той е народен представител в 48, 49, 50, 51-то Народно събрание.

“Можем да имаме готови автомагистрали „Хемус“ и „Черно море“, а Аспаруховият мост да бъде еталон за добре свършена работа.”, категоричен е кандидата за народен представител от “Възраждане”.

Коста Стоянов е кандидат за следващ мандат народен представител от листата на „Възраждане“ за Варна. За него политиката започва от местата, където хората живеят и се сблъскват с реалните проблеми всеки ден. Роден и израснал във Варна, той влиза в новата предизборна надпревара с убеждението, че опитът от местното управление трябва да бъде пренесен и на национално ниво. След години работа в общинската администрация и участие в решаването на местни казуси, той вижда своята роля в това да поставя проблемите на Варна и региона на държавно равнище – от инфраструктурата и развитието на икономиката до образованието, спорта и градската среда.

За Варна има ясно определена визия и амбиция – да бъде гласът на хората. Той добре познава проблемите на града и региона.

„Като град, в който живея, учил съм и с който съм дълбоко свързан, познавам проблемите на Варна от първо лице. Имам значителен опит в общинската администрация и като ръководен екип сме постигнали много.

Сред основните теми, върху които Коста Стоянов фокусира своята работа във Варна, са инфраструктурата, туризмът, образованието и социалната сфера.

„Автомагистрала „Хемус“ се строи вече 51 години, а за цели 3 години и половина, откакто съм народен представител, има изграден само 10-километров участък. Остават още 225 км.“

Като народен представител и член на парламентарната Комисия по регионално развитие и благоустройство и местно самоуправление, Коста Стоянов многократно е поставял въпроса за АМ „Хемус“ в дневния ред на парламента. За него завършването на магистралата е ключово не само за Варна, но и за цялата северна България.

Според Коста Стоянов друг от стратегическите инфраструктурни проблеми за Варна и региона е липсата на напредък по изграждането на автомагистрала „Черно море“. Проектът е ключов не само за връзката между черноморските градове, но и за облекчаване на трафика около Варна чрез изграждането на втори мост над Варненското езеро и обходен път на града. Той е сигурен, че реализацията на тази инфраструктура би имала сериозно значение както за икономиката и туризма, така и за ежедневния трафик.

Стоянов подчертава, че подобни мащабни проекти изискват последователна държавна политика и управление с дългосрочна визия, за да се преодолеят натрупани с години проблеми в инфраструктурата.

Той поставя силен акцент върху строителството на бул. „Цар Освободител“:

„Ако този булевард бъде изграден, значително ще се разтовари трафикът в града. За съжаление обаче нищо не се прави. Откакто през 2024 г. стартира общинската инвестиционна програма, не са заложени никакви средства.“

Коста Стоянов припомня, че проектът е почти готов – има отчуждителни процедури и технически проекти, което означава, че строителството може да започне бързо. Според него реализацията на проекта е въпрос на политическа воля и финансова дисциплина.

„Ако се отделят по 100 милиона на година, бул. „Цар Освободител“ ще бъде завършен до най-много три години. Това е конкретен пример как с правилно управление може да се реши един от най-належащите проблеми на Варна.“

Той прави ясна препоръка към избирателите и към местната власт:

„Този проект не е просто инфраструктурен – той е стратегическа необходимост за града и пример за това как компетентно управление може да промени ежедневието на хората.“

Коста Стоянов посочва като сериозен проблем за Варна и липсата на индустриална зона. Той определя това като една от причините за ограничените възможности за инвестиции, развитие на производство и откриване на нови работни места. Създаването на такава зона е ключово за икономическото развитие на града и за задържането на младите хора във Варна.

Относно ремонта на Аспаруховия мост Коста Стоянов припомня:

„По моя инициатива през 2024 г. бяха заложени в бюджета 1 милион и 100 хиляди лева за ремонт.“

Той обяснява, че вече има сключен договор за обследване на моста, което трябва да приключи в рамките на около 3 месеца, след което ще бъдат направени задания за проектиране и за изпълнение на ремонта. Очаква се това да се случи през 2027 година.

„Аспаруховият мост е не само за Варна, но е и национален обект, защото е част от националната пътна инфраструктура.“

Образованието и социалната инфраструктура също са сред приоритетите му. Той припомня инициативата за подпомагане на учениците с дислексия, дискалкулия и дисграфия, които пилотно се използват в някои от училищата във Варна.

„Благодарение на нашите общински съветници и нашия екип от „Възраждане“ успяхме това да се развие на национално ниво и вече тези технически средства могат да се използват в училищата в цялата страна.“

Стоянов обръща внимание и на недостига на образователна инфраструктура – липсата на достатъчно детски градини и училища, което създава трудности за много семейства. Според него този проблем изисква целенасочена политика и сериозно управление, за да бъдат изградени нови образователни бази и да се осигурят нормални условия за децата във Варна.

Сред големите проблеми на Варна Коста Стоянов посочва и прекомерното застрояване:

„Презастрояването продължава, а хората искат развитието на града, но общинската администрация не предприема действия за техническа инфраструктура и нови територии за строителство.“

Политическата философия на Коста Стоянов се базира върху активното участие и конкретни действия, а не на формално присъствие в парламента. Като народен представител той има редица предложения средства от националния бюджет да се насочат към Варненския регион.

„Често обаче има бездействие от страна на държавната власт, която не предприема процедурите и не избира изпълнители.“

Стоянов обръща внимание и на корупцията и лобизма на местно ниво.

„Корупцията във Варна е факт! Хора от общинската администрация се снимат с украинската групировка КУБ във Варна, която незаконно сече вековни гори и строи комплекси.“

Той е категоричен, че решението е „Възраждане“ да управлява, за да се предприемат реални действия, а не само да се залагат средства, които изтичат по неясни посоки.

„Когато „Възраждане“ започне да управлява, тогава ще се предприемат реални действия по изпълнение на всички заложени задачи.“

Коста Стоянов е непримирим към това, че Варна се сблъсква с редица натрупани проблеми – от мръсотията и нередовното почистване на града до сериозни дефицити в транспортната инфраструктура, градския транспорт, образованието и здравеопазването. Като пример той посочва и затварянето на отделението по детска хирургия в МБАЛ „Св. Анна“. Това е показателно за проблеми както на местно, така и на държавно ниво.

Коста Стоянов обръща внимание и на това, че след 13-годишното управление на кмета на ГЕРБ във Варна проблемите се трупат. Вместо реални резултати, развитието на града не е оправдало надеждите на варненци, а напротив – довело е до допълнително забавяне в решаването на ключови въпроси.

Коста Стоянов посочва, че изгледите за решаване на проблемите на Варна не са добри. Той припомня скандалните събития, сочещи към потенциални злоупотреби и корупция.

Стоянов посочва и случаи на „продължаващо бездействие“ от страна на общинската администрация.

„Най-нагло хора от общинската администрация се снимат с представители на украинската групировка КУБ и дори с украинската посланичка, пред незаконните им обекти, което показва, че корупцията в местното управление е на много високо ниво.“

Заключението на Стоянов е категорично:

„Категорично, във Варна корупция има!“

Освен местните приоритети, Коста Стоянов има ясни цели и на национално ниво. Като човек, който активно спортува, посочва масовия спорт като приоритет.

„Поне 0,5% от националния бюджет да е предвиден за масов спорт, с тенденция за увеличение до 1%.“

Кандидатът описва участието си в политиката като продължение на дългогодишния си опит в местната администрация.

„Аз се гордея с това, което сме направили заедно с моя екип на местно ниво, и искам това да прерасне и на национално ниво.“

В заключение Коста Стоянов обобщава:

„Искам България да бъде свободна, независима и просперираща – нашата България!“

