„Протестите постигнаха първата си цел – Борисов и Пеевски да са извън властта. Сега имаме уникалния шанс това да стане окончателно“, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю за bTV. По думите му, ако ГЕРБ и ДПС паднат под 80 депутати, може да се смени Висшият съдебен съвет и главният прокурор и веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов–Пеевски.

Василев подчерта, че втората голяма цел на протестите – по-добър живот и по-високи доходи – е под риск заради икономическите идеи на президента Румен Радев и неговия екип. „Това, което разбрахме от неговия икономически екип, е, че постната пица, която Борисов и Дянков ни предлагаха, била прекалено щедра за българския народ и не трябвало да се дава на всички, и че нямало нужда от голям антикризисен пакет като през 2022 г. Ако хората гласуват за партията на президента, трябва да са наясно, че гласуват за постна пица“, заяви Василев.

Той предупреди, че подобна политика ще доведе до обедняване: „Ако така се подходи, България ще обеднее. Това е изключително грешна икономическа политика.“ По думите му липсата на антикризисни мерки и отказът от подкрепа за доходите и бизнеса ще повторят негативни сценарии от други държави. „Радев сега казва „Аз съм нов, не съм управлявал“. Той от 2021 г. досега има 6 правителства. Ние сме имали 2. Той е управлявал 920 дни, а ние 540. За това управление единствената му антикризисна мярка беше договорът с БОТАШ, който бръкна в джоба на българските граждани“ – припомни Асен Василев в ефира на bTV.

„Виждаме какво се случи в Унгария. Орбан направи унгарците по-бедни от българите по индивидуално потребление. Затова го изритаха с две трети мнозинство – защото ги направи бедни“, посочи Василев. Той направи директен паралел: „Въпросът е българските граждани много внимателно да направят избора кой ще ги направи бедни. Това, което виждаме от господин Радев, е абсолютно неадекватна финансова политика.“

Лидерът на ПП беше категоричен, че има реален шанс да се изпълни първото искане на протестите – изваждането на Борисов и Пеевски от властта. „Това минава през парламента – да се вземат бухалките, прокуратурата на Борисов и Пеевски, и да се спрат паричните им потоци. Направят ли се тези гласувания, тези хора са в историята“, заяви той.

Василев обърна внимание и на управлението на публичните финанси и дълга. „Никога не сме вземали дългове повече от дефицита и рефинансирането. Аз заварих дълг от 24% от БВП и го оставих на 23%. След това, при кабинета „Желязков“, скочи до 27–28%“, посочи той. По думите му причината е неправилното разходване на средства: „Взеха повече дълг, за да напълнят 4 милиарда в Българската банка за развитие, където се раздават кредити, които не се връщат, и още милиард и половина в Българския енергиен холдинг. „Да напълнят БЕХ, където тръгнаха да купуват ниви по три хиляди лева квадратния метър. Добре, че ги спряхме в парламента“, възмути се Асен Василев.

По отношение на икономическите мерки Василев защити предложения от ПП антикризисен пакет. „Трябва ни голям антикризисен пакет, както през 2022 година – за да растат доходите и да се компенсират хората и бизнесът. Пенсиите трябва да се увеличат по-бързо от швейцарското правило, защото в момента, заради управлението на Желязков, имаме пак един милион пенсионери под линията на бедност“, заяви той.

Бившият финансов министър категорично отхвърли твърденията, че това ще доведе до инфлация: „Абсолютно няма да я напомпа. Цените се определят на европейските пазари, а не от българското потребление.“ Той обясни и източника на финансиране: „Парите ще дойдат от допълнителните приходи в бюджета заради по-високите цени – от ДДС. Въпросът е дали тези пари ще бъдат откраднати, или ще се върнат обратно при българските семейства и бизнеса.“

Василев очерта и конкретни мерки в подкрепа на младите семейства: „Ще увеличим двойно данъчните облекчения – от 300 на 600 евро. Майчинските трябва да се изплащат на 100%, независимо кога майката реши да се върне на работа по-рано.“ Той добави, че държавата трябва да поеме здравните осигуровки на майките в майчинство и да се разширят програмите за занимания на децата през лятото.

Като ключов социален проблем той открои разрастването на хазартната зависимост и се обяви за забрана на рекламата на хазарт в населените места. „Градовете ни са станали по-зле от Лас Вегас. Над 1 милиард евро годишно излизат от българските семейства и влизат като печалба на хазартните компании. Това трябва да бъде забранено“, заяви Василев. Той обаче прогнозира, че за това трудно ще се намери мнозинство в парламента.

„Ние искаме тези неща да бъдат приети от парламента и това може да стане за шест месеца“, каза Асен Василев. Според него няма никакъв шанс в момента да се работи с Борисов и Пеевски, защото „се видя, че тези хора не мислят за България, искат само да си пълнят собствените джобове и са абсолютни мафиоти“. Относно „Прогресивна България“ той заяви, че ако искат да има нов ВСС и главен прокурор, които да не работят с обаждания и наистина да се разгради моделът Борисов–Пеевски, нека гласуват тези неща. „Но оттам нататък с тях имаме кардинални различия как трябва да се управляват парите на хората“.

„Смятам, че трябва да се направи това, което направихме 2022, 2023 и 2024 г., и голям антикризисен пакет, за да може да продължим да наваксваме към Европа, а не както сега сме тръгнали назад заради последното управление на Желязков“, обясни Асен Василев вижданията си за икономическата политика. Той добави, че на България ѝ трябва силна Европа и се обяви за избор на общ европейски президент. Според него „Прогресивна България“ не припознават тези политики.

В заключение той призова за активност на изборите: „Излезте и гласувайте. Ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, имаме шанс да ги махнем от властта. Но внимавайте да не изгласувате нова постна пица, която няма да се погрижи за вашите доходи, а ще иска да наложи една икономическа теория, която се провали в Унгария и направи унгарските семейства по-бедни от българските.“