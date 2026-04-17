Бургас има план. И този план вече се изпълнява. Това заяви водачът на листата на ГЕРБ–СДС в региона Жечо Станков, очертавайки ясните приоритети за развитието на Бургас – здравеопазване, образование и модерна инфраструктура.

„Ние не обещаваме – ние надграждаме започнатото“, подчерта Станков.

Бъдещият модерен студентски кампус – с общежития, учебни бази, жилища за преподаватели и научни центрове

В сферата на здравеопазването Бургас вече е пример. Проектът за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, стартирал по идея на кмета Димитър Николов и неговия екип, е реализиран в рамките на две години – нещо, което малко градове в България успяват да постигнат.

„Осигурихме устойчиво финансиране въпреки политическата нестабилност в периода 2021–2024 г. Това е отговорност към бъдещето на нашите деца“, заяви Жечо Станков.

Паралелно с това Бургас инвестира в най-ценния ресурс – хората. Медицинският факултет вече повече от пет години подготвя кадри, които остават да работят в региона.

„Няма здравеопазване без лекари. Затова създаваме условия те да се обучават и реализират тук“, допълни Станков.

В момента се развива вторият етап на индустриалната зона край Бургас

Образованието е другият ключов стълб. Бургас традиционно е в топ 3 по резултати от национални и международни състезания. Но амбицията е по-голяма – градът да се превърне в реален университетски център.

Днес вече има филиали на Софийския университет, НАТФИЗ, Художествената академия, Лесотехническия университет и колеж „Любен Гройс“. Предстои откриването на филиал на Националната музикална академия, водят се разговори и с други водещи висши училища.

„Преди 15 години Бургас беше образователна периферия. Днес го превръщаме в магнит за младите“, каза Жечо Станков.

В тази посока се изгражда и модерен студентски кампус – с общежития, учебни бази, жилища за преподаватели и научни центрове. Целта е ясна – пълноценна среда за обучение и развитие.

Икономическото развитие върви ръка за ръка с инфраструктурата.

„Държавата не създава работни места – тя създава условия бизнесът да го направи“, подчерта Станков.

Затова в момента се развива вторият етап на индустриалната зона край Бургас, където вече осем компании са закупили терени. Изграждането на пътища, електрозахранване, газификация и пречиствателни съоръжения се реализира с ускорени темпове, с подкрепата на Плана за възстановяване и устойчивост.

Ключов момент е и изместването на високоволтови електропроводи – инвестиция, която спестява десетки милиони на бъдещите инвеститори.

„Това е реалната подкрепа за бизнеса – да му дадеш готова среда, а не да го спираш с пречки“, заяви Жечо Станков.

Очакванията са зоната да привлече високотехнологични, чисти производства, които ще осигурят качествени работни места и ще задържат младите хора в региона.