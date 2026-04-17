Над 600 полицаи ще следят изборите в неделя в Пазарджишко

Над 600 служители на Министерството на вътрешните работи ще следят за нормалното протичане на изборния ден в Пазарджишка област, охраната на Районната избирателна комисия, местата за гласуване, подвижните изборни секции, съпровождането на изборните материали и машините за гласуване, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че са сформирани оперативни щабове в областната дирекция и районните управления, мобилни екипи за проверки на сигнали, групи за осъществяване на ефективен информационен обмен с Министерството на вътрешните работи, ДАНС, Районната избирателна комисия, областната и общинските администрации, с окръжната и районната прокуратура в областта. Извършени са инспекции за пожарната безопасност на изборните помещения и местата за съхранение на изборните материали, охранителни проверки и обследвания от страна на полицейските структури.

За времето от 08.00ч. на 18 април /събота/ до приключване на процедурата по разпределяне и предаване на изборните материали на секционните избирателни комисии в Пазарджик ще бъде преустановено движението на МПС по бул. „България" от кръстовището с улица „Цар Шишман" до кръстовището с ул. „Екзарх Йосиф". Подобно ограничение важи и за 19 април/неделя/ от 19.00ч. и касае движението на МПС по бул. „България" от кръстовището с улица „Цар Шишман" до кръстовището с ул. „Княз Александър Батенберг" до приключване на приемането на изборните материали в Районната избирателна комисия. На място ще бъдат разположени екипи на полицията, на общинската администрация в Пазарджик, както зоната ще бъде обозначена със знаци и преградни съоръжения.

По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат вътре лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

В областта съдействие на колегите си за охрана на обществения ред ще оказват и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

В сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Пазарджик и районните управления в Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище е създъдена организация с цел съдействие на гражданите да упражнят правото си на глас в деня на изборите. Работното време на дежурните гишета на 18 април 2026г./събота/ е от 08.30 ч. до 17.00 ч., а на 19 април 2026 г./неделя/ от 08.30 ч. до 19.00 ч