В Добрич очакват нова партида бюлетини за общините в областта, получената била с грешки

След като по сигнали на общински администрации в област Добрич бе установено, че получената партида бюлетини е с грешки, се предприеха нужните действия и в петък малко след края на работния ден в Добрич ще пристигне нова партида бюлетини, съобщават от областната администрация. Този път бюлетините са разпечатани в печатницата на БНБ. Създадена е организация по приемане на бюлетините и в петък вечерта те ще бъдат предоставени на общините, за да може в деня преди изборите всяка община да предаде нужните количества изборни книжа за всяка секция. Предстои също в деня преди вота да бъдат разнесени и машините за гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Междувременно е създадена организация и във всяка една община негодната партида бюлетини е под денонощна охрана от служители от Областната дирекция на МВР – Добрич, до произнасяне на Централна избирателна комисия.

Районната избирателна комисия /РИК/ в Добрич е установила проблем с част от хартиените бюлетини за предстоящите парламентарни избори, след като при разпределянето им по общини са били констатирани несъответствия в номерацията на кочаните, съобщи председателят на комисията Цонка Велкова и заяви, че случаят е бил докладван незабавно на Централната избирателна комисия.

„Общините установиха проблем. Един кочан започва от номер 1 и завършва на 100, но се оказва, че завършва на 102. При ръчно преброяване се оказват 101 броя. От следващ кочан липсва съответният номер, а там бюлетините са 99", обясни Велкова.

Тя посочи, че според нея става въпрос за некачествено отпечатване и окомплектоване на бюлетините в кочани по 100 броя.

Допълнително в част от бюлетините е било установено, че в откъсващия се отрязък липсва номер, който следва да бъде сравнен при отчитането.

Сигналите първоначално са постъпили от община Добричка, след това от община Тервел, а впоследствие проблемът е бил установен и в община град Добрич.

След констатирането му Районната избирателна комисия е свикала извънредно заседание и незабавно е изпратила писмо до Централната избирателна комисия с искане за спешно произнасяне по случая.По думите на Велкова, проблемът може сериозно да затрудни работата на секционните комисии при преброяването и отчитането на резултатите. Затова тя отправи апел към членовете на секционните избирателни комисии да следят изключително внимателно номерата на бюлетините и откъсващите се отрязъци.

За област Добрич са доставени 150 000 бюлетини, при общо 170 656 избиратели по окончателните списъци. Велкова уточни, че за вота са предвидени и 243 машини, които ще бъдат разположени в секциите с над 300 избиратели. Общо в областта са образувани 374 секции, както и три подвижни избирателни кутии.