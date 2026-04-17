Добричлии казват открито, че ще гласуват в неделя, напук на ценовия шок

Добричлии казват открито и убедено, че ще гласуват в неделя на изборите за 52-ро Народно събрание, напук на ценовия шок, установи репортерска проверка на традиционния фермерски пазар в центъра на града. В анкетата охотно се включиха и производители, и купувачи - млади и възрастни. Пенсионери, седнали на пейките на центъра, почти се обидиха, че не бяха попитани, но и те казаха, че ще гласуват.

„Ще гласувам в неделя, вече съм избрала партията. Задължително гласувам всеки път", казва жена, докато купува салата, магданоз и спанак.

„Какво да коментираме цените, те реално са 1 евро вместо 1 лев, въпреки че ни убеждаваха, че няма да има ценови шок заради въвеждането на еврото. Сега се опитват да го обясняват с поскъпването на горивата, но цените скочиха преди това", добавя тя.

„Налагат се икономии в семейния бюджет. Колкото и да ни говориха, 1 лев стана 1 евро. Познавам хора, които трудно преживяват", казва добричлийка.

„Не съм решила още дали ще гласувам. Въпросът е политиците да се оправят", казва производител на зеленчуци от село Прачи дол. Признава, че цените на продукцията й са увеличени на принципа 1 лев - 1 евро. Според нея, потреблението не е намаляло драстично.

„Вероятно ще гласувам. В повечето случаи отивам до урната. Има увеличение на цената на продукцията ни", казва производител на мед от село Владимирово.

Млади жени, докато разглеждаха щандовете, заявиха категорично, че ще гласуват.

Някои от производителите свенливо признават, че са вдигнали цените но не много, а при превалутирането към евро са закръгляли нагоре. Други се оправдават с повишената на тока, на горивата.

„Ще гласувам и сега. Досега винаги съм гласувал", казва продавач на вино и казва, че и стоката, която предлага, се е повишила. Производители казват още, че потреблението се е свило от началото на годината и, въпреки Великденските празници, няма тенденция да се „разшири".

„Досега винаги съм гласувал и после се оказва, че съм направил грешен избор. Пак ще пусна гласа си и да видим какво стане след тези избори", казва производител на мед.

„Ще гласуваме, както и досега, и ще се надяваме на по-хубаво", казват две приятелки, докато разглеждаха стоките на пазара.