Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- приключиха ремонтните дейности на ул. „Ракитово", където бе премахната старата компрометирана настилка, извършени бяха корекция на нивата, възстановяване на носещата способност на пътната основата на места, премахване на старите и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионните шахти и полагане на два слоя асфалтобетон /неплътен и плътен/;

- стартираха строителни дейности по подготовка за полагане на нова пътна асфалтова настилка по ул. „Йосиф Цанков"; ;

- започна цялостен ремонт на ул. „Константин Димчев";

- стартираха дейности по цялостен ремонт на тротоарната настилка към детската площадка, намираща се в зелената площ между бл. „Голям Богдан" и бл. „Малък Богдан" в кв. „Родина" 1;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „България", бул. „Генерал Скобелев", бул. „Тутракан", ул. „Борисова" /до Централна жп гара/, ул. „Неофит Рилски", ул. „Николаевска";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Братя Миладинови";

- по график бяха измити ул. „Братислава", пътен възел „Липник", ул. „Студен кладенец", ул. „Еленин връх", ул. „Изола планина", ул. „Ловеч", ул. „Луи Айер", ул. „Даме Груев", ул. „Никола Вапцаров", ул. „Чипровци" , пробив „Кауфланд", ул. „Струга", бул. „Мидия Енос", бул. „Придунавски", Сарайският мост, ул. „Мария Луиза", ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков", бул. „Тутракан";

- - на 14 април бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на с. Бъзън, с. Ястребово и с. Сандрово;

- - на 16 април бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на с. Николово, с. Долно Абланово и с. Просена;

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи и ревизионни шахти на бул. „Гоце Делчев" и бул. „България";

- продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. „Свобода" и ул. „Александровска";

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Червена вода;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I-5 /в района на КПП Русе - София/, бул. „България", ул. „Д-р Петър Берон", ул. „Братя Миладинови", ул. „Видин", ул. „Изола планина", ул. „Йосиф Дайнелов", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Ловеч", ул. „Рила", ул. „Рудозем", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Христо Македонски", както и по уличните мрежи на с. Николово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта;

- монтирани бяха 4 нови и бяха подменени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 6 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Мария Луиза" и бул. „Генерал Скобелев" и бул. „Съединение" с ул. „Майор Ат. Узунов";

- положена бе напречна пътна маркировка по ул. „Тунджа", ул. „Стефан Стамболов", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова", ул. „Мария Луиза" и ул. „Неофит Рилски";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени бяха 5 кучета и бе извършена кастрация на 2 кучета. Извършена бе ваксинация на 12 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 6 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- с жива картина и празничен концерт бе отбелязан 15 април – Ден на българския всеучилищен химн;

- взето бе участие в срещата по повод Световния ден на изкуствата с министъра на културата Найден Тодоров на тема „Културата – двигател за развитие на регионите";

- утвърден бе протоколът от втората комисия, оценяваща проектните предложения по програма „Култура" по същество, приети бяха актуализираните бюджети на одобрените организации, подготвени бяха и договорите за финансиране;

- продължава подготовката на събитията, с които ще бъде отбелязана 150-годишнината от избухването на Априлското въстание в Русе на 20 април;

- извършени бяха административни дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- продължава подготовката на програмата по случай 6 май – Празника на Русе и Национален празник на храбростта и българската армия;

- извършени бяха административни дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни";

- проведено бе съвещание с директорите на детските градини, във връзка с подготовката на ежегодния концерт на детските градини, който ще се проведе на 4 май;

- на 15 април бяха обявени свободни места за прием в детските градини за настоящата учебна година;

- оказано бе съдействие на образователните институции при подаване на данни по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура";

- проведена бе работна среща, във връзка с извършване на проверка по приключилите ремонтни дейности в ДГ „Зора";

- обработена бе информация, във връзка с подаваните от образователни институции отчети за изпълнение на годишния план за 2025 г. на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Русе.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 6 април бе взето участие в първа координационна сесия относно създаване на съвместна комуникационна стратегия и брандиране по Интегрираната териториална стратегия на програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2021-2027, по която Община Русе премина успешно първи етап с идейна концепция и в момента подготвя пълно проектно предложение. Целта на срещата бе да преведе бенефициентите през следващите стъпки от процеса на кандидатстване. По време на събитието участниците проведоха дискусия относно предстоящи координирани комуникации, индикатори и възможности за общото брандиране;

- одобрена бе Концепция за интегрирани териториални инвестиции – 2 /КИТИ/, по която Община Русе ще бъде партньор заедно с общините Силистра и Горна Оряховица, както и с редица образователни и здравни институции, сред които ДГ „Добруджа" в Силистра, МБАЛ – Силистра, ДГ „Детска радост" в Долна Оряховица, МБАЛ „Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица и други организации. Проектното предложение носи наименованието „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще", като водещ партньор в концепцията ще бъде Община Силистра. Концепцията предвижда изпълнението на 15 взаимосвързани дейности, които комбинират инфраструктурни инвестиции и мерки за развитие на човешкия потенциал. Чрез тях трите общини обединяват усилията си за реализиране на интегрирани интервенции, насочени към подобряване на условията на живот, модернизиране на публичната инфраструктура и разширяване на достъпа до основни обществени услуги. Детска градина „Иглика" в Русе ще бъде основно обновена в рамките на нова интегрирана концепция за устойчиво регионално развитие. Община Русе ще реализира дейности за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност във филиала на детското заведение на ул. „Видин" 11, като част от участието си в подхода за КИТИ - 2. Проектът предвижда цялостно обновяване на сградата, включително и изграждане на достъпна среда. Общият бюджет на проектното предложение за всички партньори възлиза на 22 707 602 евро, като предвидените инвестиции за Община Русе са в размер на 844 378 евро. Крайният срок за подаване на интегрираната концепция е 15 юли 2026 г., след което ще започне процесът по оценка и последваща подготовка за изпълнение на планираните дейности;

- издадени бяха 7 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, както и 5 заповеди за категоризиране на обекти;

- упражнен бе контрол по отношение на сезонните обекти, разположени на пл. „Свобода" и по ул. „Александровска".

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължават дейностите по преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", извършено бе декофрирането на покривната плоча и колони, извършена бе хидроизолацията на покрива, продължават зидарските работи, доставени бяха новите дограми на обекта;

- пуснати бяха в експлоатация правоъгълният фонтан пред Доходното здание, кръглият фонтан със скулптурна фигура в Централната градска градина, сухият фонтан на пл. „Елиас Канети". Извършени бяха дейности по почистване на водосъдържателите, проверка и профилактика на дюзи, филтри, помпи, връзки, тръбопроводи в съоръженията;

- продължава ремонтът на фасади и покрив на общинска сграда на ул. „Цариброд" 3;

- продължава ремонтът на Детска градина „Слънце", извършени бяха довършителни дейности по мазилките на фасадите;

- продължава изграждането на нова детска ясла в кв. „Родина" 3;

- продължават дейностите по изграждане и оборудване на две социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в кв. „Тракция", финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнени бяха кофражните и армировъчните работи за фундаментите, както и частично бяха изпълнени и бетоновите работи;

- извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- съставени бяха един акт за установяване на административно нарушение и два констативни акта за незаконен строеж и за преместваеми обекти, като същите са в процес на съобщаване на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните услуги;

- извършени бяха 10 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –социални услуги";

- обявени бяха конкурси за възлагане предоставянето на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" на територията на община Русе;

- сключен бе договор със Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум" за предоставяне на социалната услуга звено „Майка и бебе";

- извършени бяха 27 посещения на потребители на услугата в населените места на община Русе за проследяване качеството на полаганите грижи и за изготвяне на оценки;

- бяха проведени интервюта с кандидат-асистенти с цел обезпечаване на нуждите на чакащите потребители;

- извършени бяха 13 проверки в изпълнение на чл.12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- в детските ясли бяха обявени свободните места за предстоящото класиране през май;

- консултирани бяха 4 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- консултирани бяха 4 семейства за подпомагане по програма „Асистирана репродукция" на Община Русе;

- във връзка с регистрирани случаи на морбили в страната и превенция на разпространението на заболяването, здравните медиатори съвместно с експерт от дирекция „Надзор на заразните болести" към РЗИ – Русе посетиха близо 40 адреса по списък, подаден от общопрактикуващите лекари на деца с пропусната задължителна имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола;

- специалистите от екипа по ранно детско развитие извършиха дейности в Детски ясли 1, 5 и 12, насочени към стимулиране и развиване на самостоятелност и функционални умения при децата. В Детски ясли 6, 8 и 9 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с говорното и двигателното развитие и предизвикателствата при комуникацията на децата. Проведено бе и ежемесечното онлайн родителско кафене;

- по програмата ‚Кодово име живот" бяха проведени 5 сесии с ученици от 6. клас на ОУ „Никола Обретенов" и ОУ „Олимпи Панов";

- изготвени бяха 30 карти за хора с трайни увреждания.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- организиран бе транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зоналните и финалните първенства на Ученическите спортни игри;

- продължава обработката на заявления за кандидатстване по програма „Спорт 2026 г."

- продължава подготовката на младежкото куиз събитие „Да си добър е TRENDY";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

- продължават ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- извършена бе подготовка на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване тренировъчния и състезателен сезон и боядисване на съблекални;

- Фолклорна танцова студия „Зора" с ръководител Ренета Стефанова и репетитор Яница Георгиева взе участие с танца „Пеперуда" в празничната фолклорна програма по повод Великден;

- Общинският младежки дом извършва дейности по подготовка на следните предстоящи събития:

- хоров концерт, посветен на 100-годишнината от създаването на Българския хоров съюз на 25 април от 18 часа в зала „Филхармония";

- участие на Танцово студио „Импулс" в международен конкурс в Букурещ, Румъния;

- участие на Мажоретен състав „Екстрийм" в конкурс във В. Търново;

- среща на президента на Република България с XIII Гвардейски отряд на 6 май;

- участие на Мажоретен състав „Екстрийм" в конкурс в Шумен;

- участие на хор „Свети Георги" в православен фестивал в Попово;

- подготовка за концерт „С музиката на 80-те", който ще се проведе на 5 май в 18:30 ч. в Доходното здание.