Да се изгради нова база на болницата коментираха министър Околийски и кметът на Благоевград

Необходимостта от устойчиви инвестиции в здравната инфраструктура и подобряване на качеството на здравните услуги, обсъдиха кметът Методи Байкушев и министърът на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски.

„Със своите четири лечебни заведения, Благоевград е важен здравен център, който осигурява здравна сигурност за жителите на цялата област", заяви кметът Методи Байкушев. Той подчерта необходимостта от намиране на общо решение за проектиране и изграждане на съвременна база на МБАЛ.

Министър Околийски акцентира върху значението на здравното образование сред младите хора, грижата за психичното здраве и превенцията на зависимости при деца и младежи.

Двамата обсъдиха позитивния ефект от създаването на общинското звено "Превенции" върху ефективността на дейността на Общината за превенция на негативните прояви сред децата и младежите. Звеното обедини дейността на Общинския съвет по наркотични вещества, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с трафика на хора. Подчертана беше и ролята на Югозападния университет „Неофит Рилски", по-специално Факултета по обществено здраве, който подготвя медицински кадри и лекарски асистенти.

Доц. д-р Михаил Околийски е преподавател в Югозападния университет и е свързан с Благоевград и здравното образование в региона.