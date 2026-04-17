Остава в ареста румънецът, две жени и две деца при катастрофа на магистрала "Струма"

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 25-годишния Н.С., гражданин на Румъния, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление - причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма", обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил. В резултат на удара е била причинена средна телесна повреда на водачката на лекия автомобил И.В., на 39 години, както и на пътничката Д.М., на 41 години, и малолетните - Д.М., на 11 години, и Л.Л., на 1 година. Пострадалите са транспортирани в болнично заведение за оказване на медицинска помощ. И.В. и Д.М. са в кома. Малолетната Д.М. е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени. Л.Л. е с разстройство на здравето, временно опасно за живота – комоцио.

От така приложените в досъдебното производство гласни и писмени доказателства съдът счита, че може да се направи обосновано предположение, с висока степен на вероятност, че именно той е извършителят на престъплението. Предвид обстоятелството, че същият е международен шофьор, съществува реална опасност да се укрие, независимо от обстоятелството, че е гражданин на държава членка на ЕС и е посочен адрес за призоваването му. Предвид завишената степен на обществена опасност на подобни деяния, съдът счита, че е налице и третата предпоставка, обвиняемият да извърши и друго престъпление, тъй като работата му е свързана с ежедневно пътуване и управление на МПС, се казва в мотивите на съдия Светла Пейчева за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране пред Окръжен съд - Кюстендил.