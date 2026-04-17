15 нови патрулки за полицията в София-област (снимки)

ОДМВР-София - дирекцията, която отговаря за София-област, получи 15 нови патрулки. Ключовете за тях връчиха зам. вътрешният министър Калоян Калоянов и шефът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков, съобщи МВР.

С тържествен водосвет за здраве и безопасно ползване, отслужен от отец Илия Павлов от храм "Св. вмчк. Мина", започна официалното приемане на новите служебни автомобили в сградата на ОДМВР-София.

В своето обръщение към присъстващите зам.-министър Калоянов увери, че наред с непосредствената си задача, а именно гарантиране законосъобразността на предстоящите избори, ръководството на министерството държи във фокуса си и материално-техническото обезпечаване. „Напълно съзнаваме, че за да могат служителите да изпълняват качествено служебните си задължения, трябва да имат и необходимите условия за работа. Ползвайте новата техника и я пазете!", заръча на униформените той.

Заместник вътрешният министър и директорът на ГДНП връчиха ключовете на общо 15 нови автомобила – десет „Волво СХ60", предназначени за изпълнение на патрулно-постова дейност в районните управления в областта, и 5 „Шкода Кодиак" за нуждите на Пътна полиция.

5 от новите коли са шкода и са за Пътна полиция. СНИМКА: МВР