Партия ГЕРБ закрива днес предизборната си кампания в София.

Председателят на младежката формация на ЕНП Франческо Сисмондили пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов. А на шегата, че могат да запеят "O sole mio" той се включи с желание и дори запя добре.

Бившият правосъден министър Георги Георгиев представи не само свършеното от кабинета на Росен Желязков, но някои от основните акценти в управленската програма на формацията. Преди него изказване направи и Любен Дилов, който за пореден път е кандидат за депутат от ГЕРБ. Георги Георгиев

Йорданка Фандъкова изрази задоволство от успешната кампания, особено в "своя" 24-и МИР. "Има "модел ГЕРБ" - ясен план, много силен екип от професионалисти, привличане на допълнителна подкрепа, последователност и много здрава работа. И резултати. Резултатите идват само ако се работи последователно", каза тя.



Стефан Арсов, който е част от листата в 25-и МИР изтъкна, че залата е пълна с млади хора. Протестите от края на миналата година той нарече демократически плурализъм. "В листата на ГЕРБ за София има над 30 младежи, нашите опоненти имат по-малко от 5 човека. Имаме хора със знания, умения, опит - юристи, от финансите, цялата професионална гама. Как да запазим тези млади да останат тук - с икономически растеж и повече инвеститори" изтъкна бившият областен управител на София. Според него е важно в България да има ред, а не хаос. Пожела си и повече инвестиции в инфраструктура - пътища, градини и училища.

Досегашният председател на парламента Рая Назарян подчерта, че ГЕРБ нямат нужда от предизборни плакати с обещания, защото през последните 2 десетилетия ГЕРБ, с подкрепата на лидера Бойко Борисов, са превърнали в реалност много обещания - пътища, инфраструктура, спортни зали, индустриални зони и др. Тя е уверена, че предстоящите законодателни инициативи на ГЕРБ бързо ще съберат подкрепа, защото решават много проблеми, включително в съдебната система.

Досегашният председател на парламента Рая Назарян подчерта, че ГЕРБ нямат нужда от предизборни плакати с обещания, защото през последните 2 десетилетия ГЕРБ, с подкрепата на лидера Бойко Борисов, са превърнали в реалност много обещания - пътища, инфраструктура, спортни зали, индустриални зони и др.

Водачът на варненската листа Владислав Горанов пък акцентира на финансовите перспективи пред страната. Предупреди Борисов, че ще "прояви ерес" и ще го упрекне в "едно-две неша". "В последните дни цитирате разликата между приходите и разходите в държавния бюджет и споменавате цифра, която не е прецизна. 1,5 млрд. евро е. Нашата приятелка Теменужка Петкова остави 200 млн. излишък през януари, това число може да се третира като 1,7 млрд. евро. Чакат ни сложни задачи за решаване", предупреди той.

Другият упрек бе затова, че през последните 5 г. Борисов се държал като държавник и влязъл в роля на подкрепящ различни стратегии, само и само да се възстанови държавното управление. Когато Асен Василев като финансов министър ви убеждаваше в грешни стратегии, трябваше да му се противопоставите, заяви Горанов. Благодари обаче на лидера на ГЕРБ, че е направил този компромис с дясната партия в името на държавата, а и за да се постигне мечта като влизането в еврозоната и Шенген.

Делян Добрев подчерта, че легитимна власт си е тръгнала по свое желание, визирайки падането на кабинета "Желязков". Иронизира и спадащите резултати на ПП-ДБ. Много се надявам след тази кампания да си увеличим резултата, а грачещите (ПП-ДБ -б.р.) да паднат надолу, пожела си той.

Бившият вицепремиер Томислав Дончев се похвали, че в залата има повече приятели, отколкото колеги. Цената за влизането с последната управленска коалиция според него си е струвала - в името на постигнатите резултати. В таи кампания ГЕРБ са дали и най-ясните и добри послания. Понякога сме били първи, понякога втори, но никога не сме предали хората, категоричен бе Дончев.

