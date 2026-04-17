Унищожиха дрон, изплувал на плажа в Крапец (Снимки)

Дронът, изплувал на плажа в Крапец СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Специализиран екип от Военноморска база - Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) днес, 17 април, изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето в района на плажа на село Крапец, Община Шабла. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от ОД на МВР – Варна и положителна резолюция на началника на отбраната. Военнослужещите са идентифицирали обекта като безпилотен летателен апарат (дрон) с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Същият екип действа днес и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия. При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база – Варна при спазване на всички мерки за безопасност.

