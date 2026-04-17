Около 1000 нарушения на пътя са установени при засиления контрол около Великден в Монтанско

При засиления контрол по пътищата в област Монтана около великденските празници за пет дни пътните полицаи са установили около 1000 нарушения, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР в Монтана.

С технически средства са установени 665 нарушения на скоростните режими. Повечето от нарушенията са засечени извън населени места – 442 броя. Най-голямото нарушение е движение със 125 километра в час при ограничение от 60 км/ч в този участък от пътя. В населени места са установени 243 нарушения на скоростните режими, като най-голямото е движение с 112 км/ч при ограничение от 50 км/ч..

Освен контрол на скоростта, при проверките около великденските празници е следено стриктно за неправоспособни водачи, за употреба на алкохол и наркотици, за неспазване на пътни знаци и маркировка, за неизползване на обезопасителни кола и каски, за неправилно изпреварване и неправилно движение. При проверките с фиш са санкционирани 291 души, сред които и двама пешеходци. За нарушения на Закона за движение по пътищата с актове са наказани 45 водачи, съобщи БТА.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че и през миналата година около великденските празници имаше заселен контрол по пътищата в региона, като тогава също бяха установени много нарушения, но през тази година са повече.