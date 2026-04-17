И професионалната гимназия в Разлог вече има STEM център

Тони Маскръчка

Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог вече има нов STEM център.

Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог вече има нов STEM център, изграден по Плана за възстановяване и устойчивост. Днес бе открит центърът, в който има три съвременни кабинета, създадени с цел да осигурят модерна, иновативна и мотивираща образователна среда за учениците.

Кабинетът по природни науки е оборудван с модерни микроскопи и специализирана апаратура, насочен към експериментално обучение и изследователски подход. Кабинет по математика и информатика включва съвременни технологии, сред които 3D принтери, създаващи условия за развитие на логическо мислене, дигитални и практически умения.  Кабинетът по зелени технологии е ориентиран към устойчивото развитие, практически дейности и иновативни решения, оборудван с метеорологична станция за наблюдение и анализ на климатични данни.

Като част от направлението „Зелени технологии" е реализирана и уникална за училищната среда практика – изграждането на външен куполен обучителен модул, който предоставя възможност за провеждане на практически занятия на открито и ще се използва за обучение по новите специалности „Флористика и озеленяване", „Механизация и цифровизация в аграрния сектор" и „Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето".

Официалната програма бе открита от директора на гимназията Татяна Динчева, а кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави ученици, преподаватели и гости по повод откриването на новия STEM център и професионалния празник на училището – Деня на Земята.

Един от най-хубавите моменти на празника бе връчването на подарък на кмета - гербът на Разлог, изработен от учениците на 3D принтер в новия STEM център.

Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог вече има нов STEM център.

