И професионалната гимназия в Разлог вече има STEM център

Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог вече има нов STEM център, изграден по Плана за възстановяване и устойчивост. Днес бе открит центърът, в който има три съвременни кабинета, създадени с цел да осигурят модерна, иновативна и мотивираща образователна среда за учениците.

Кабинетът по природни науки е оборудван с модерни микроскопи и специализирана апаратура, насочен към експериментално обучение и изследователски подход. Кабинет по математика и информатика включва съвременни технологии, сред които 3D принтери, създаващи условия за развитие на логическо мислене, дигитални и практически умения. Кабинетът по зелени технологии е ориентиран към устойчивото развитие, практически дейности и иновативни решения, оборудван с метеорологична станция за наблюдение и анализ на климатични данни.

Като част от направлението „Зелени технологии" е реализирана и уникална за училищната среда практика – изграждането на външен куполен обучителен модул, който предоставя възможност за провеждане на практически занятия на открито и ще се използва за обучение по новите специалности „Флористика и озеленяване", „Механизация и цифровизация в аграрния сектор" и „Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето".

Официалната програма бе открита от директора на гимназията Татяна Динчева, а кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави ученици, преподаватели и гости по повод откриването на новия STEM център и професионалния празник на училището – Деня на Земята.

Един от най-хубавите моменти на празника бе връчването на подарък на кмета - гербът на Разлог, изработен от учениците на 3D принтер в новия STEM център.

