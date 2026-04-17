Задържаха 37-годишен в село Голямо Ново за търговия с гласове

След проведени издирвателни и процесуално-следствени действия 37-годишен мъж от с. Голямо Ново, община Търговище, е задържан в РУ-Търговище за срок до 24 часа. Той е арестуван за това, че е предлагал и предоставил имотна облага (парични суми) на свои съселяни с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия на насрочените за 19.04.2026 г. парламентарни избори, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс по описа на управлението.

Процесуално-следствените действия продължават с разпити на свидетели.