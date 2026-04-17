Андрей Гюров се оплака от прокурорска проверка срещу него (Видео)

Проверяват се министри и главният секретар на МВР

Не ни е страх и стоим изправени! Искаме да ви дадем кураж да се изправите и вие, каза премиерът

Изпратихме 40 имена до прокуратурата на хора с имунитет заради изборни нарушения! Това са хората, които искат да бъдат или вече са народни представители

"Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР" . Това написа във фейсбук служебният премиер Андрей Гюров.

"По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам:

Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?", пише още той.

"Скъпи сънародници, остава един ден до изборите. Един ден, в който зависи дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас, или ние ще ги победим със своя глас. Срещу нас се води битка по кабинетите. Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по конституция. Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдие - Петьо Еврото. Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР, по сигнали от жълти медии.

Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди, защо сега и какво иска да постигне? През последния месец видяхме две Българии. Едната на брокерите, на списъците и на пачките в пояса. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд. И другата България - на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали, които отказаха да се продадат. И виждате какво се случва, когато тази втората България се изправя.

Имаме 250% повече сигнали от миналите избори. Това са стотици проценти повече смелост, стотици проценти повече доверие. И правителството не ви подведе. Не мога да изброя всичко, което министрите свършиха за честните избори, но има три неща, които са много видими и ще запомните. Първо, сложихме край на тъмните стаички и тъмните методи за контрол на вота.

В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Те запазват тайната на избора, но слагат край на снимките за отчет и ваденето на бюлетини от джоба и на всички други техники за уцелване на правилното квадратче. Второ, направихме крачка към истинска достъпност. Разработихме приложение за хората с ограничено зрение. То ще прочете на всеки от тях листата в неговата секция. За първи път ще има и Брайлови бюлетини. И трето. Сигурно най-видимо.

Близо 1,5 млн. евро бяха заловени преди да захранят мръсната машина за осакатяване на демокрацията. 360 души бяха задържани, на прокурор са дадени 40 човека с имунитет, които търгуват с гласове. 40! Хора, които искат да бъдат или вече са народни представители. Хора, които искат да пишат законите на България. Да се запитаме в оставащия един ден за размисъл: Какви са тези кандидати, които искат да влязат в парламента през списъците с вересиите? Какви са тези политици, които искат да управляват с натиск и с унижение? Вие, българските граждани, вече направихте първата стъпка срещу тях. Подадохте сигнали и отказахте да бъдете част от схемите им. Правителството направи втората стъпка. Разследва, хвана ги на местопрестъплението и им намери тайниците и чекмеджетата.

Третата стъпка, и тя решаваща, е на прокуратурата. Тя може да доведе справедливостта докрай. Тази последна миля срещу хората с имунитети още не е извървяна. МВР каза: Колеги, не се прибирайте. Но още чакаме да чуем от прокуратурата - колеги, не ги пускайте. За сметка на това започнаха проверки на премиера, главния секретар и министрите. Нас не ни е страх и стоим изправени. И искаме да ви дадем кураж да се изправите и вие.

Служебното правителство дойде с мисията да направи честни избори. И няма да ни спрат да я изпълним. Истинската мярка за успех няма да бъде броят на задържаните, а броят на свободните гласове. Защото когато хората излизат, страхът се прибира. Когато свободните гласове станат повече, купените губят значение. Това ще бъде победата. Остава един ден и той ще бъде денят, в който България ще избере посоката. Аз вярвам, че изборът ще бъде мъдър и правителството ще бъде до вас, за да го направите спокойно и свободно. Нищо и никой няма да подмени волята ви. Няма да го допуснем", казва в изявлението си той.