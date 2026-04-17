Пловдивски полицаи иззеха 22 тона крадени фурми при спецакция, арестуваха 5-има

Компания наела транспортна фирма да ги достави до Босна и Херцеговина, но тирът така и не напуснал България

Петима мъже се озоваха зад решетките след операция на областната дирекция на МВР в Пловдив, при която са били иззети 22 тона фурми. Работата в отдел "Икономическа полиция" започнала в края на миналия месец, когато постъпил сигнал, че търговско дружество е претърпяло финансова щета в размер на 47 хиляди евро, след като негова пратка не е достигнала до адресата си в Босна и Херцеговина, съобщиха от МВР.

По образуваното досъдебно производство за присвояване на чужда собственост в особено големи размери започнало разследване под надзора на Районната прокуратура в Пловдив. Разследващите установили, че за превоз на стоката – около 22 000 килограма фурми, е била наета транспортна фирма, чийто камион изобщо не е преминал извън границите на страната ни. Допълнително е изяснено, че въпросният тежкотоварен автомобил се е придвижвал с подправени регистрационни табели, а една от локациите му било складово помещение на територията на Софийска област - в Костинброд.

При специализираната операция вчера именно там била открита по-голямата част от отклонената пратка, а друга – натоварена в два микробуса, е иззета при опит да бъде пласирана на купувачи "на черно". Като заподозрени за участие в престъпната схема със заповеди по ЗМВР за срок до 24 часа са били задържани петима мъже - на 49, 52, 57 и двама 39-годишни. С постановление на наблюдаващия делото прокурор всичките са привлечени като обвиняеми. Четирима от извършителите са приведени в ареста за 72 часа, а на петия е постановена мярка "парична гаранция".