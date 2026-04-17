Проверката на Гюров била по сигнал на Костадинов заради споразумението с Украйна

Проверката на премиера Андрей Гюров била по сигнал на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов заради споразумението с Украйна, подписано от служебното правителство, научи "24 часа" от свои източници. До момента официално не е потвърдено дали е така. На въпрос на "24 часа" от държавното обвинение не потвърдиха, но и не отрекоха.

По-рано днес премиерът написа във фейсбук, че "прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР по сигнал на жълти медии".

Според закона, когато има сигнал, се прави проверка, без значение от кого е. Напълно е възможно обаче, както и често се случва, тя да приключи със заключение, че няма престъпление.