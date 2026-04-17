Изследване на ГАРБ: 29,1% биха гласували за "Прогресивна България", за ГЕРБ - 21,8%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Компанията ГАРБ, която се занимава с измерване на телевизионната аудитория (пийпълметрия) публикува във фейсбук данни от SMS проучване озаглавено "За коя партия или организация бихте гласувал/а на изборите за Народно събрание в неделя?".

Изследването е проведено чрез SMS анкета сред 1208 пълнолетни участници от панела за телевизионна аудитория.

В него "Прогресивна България" е лидер с 29,1%. Втори са ГЕРБ-СДС с 21,8%. На третото място са ПП-ДБ с 10,6%, следва ги ДПС с 10,4%.

Пети са "Възраждане" с 6,7%. 6,3% от анкетираните са заявили, че ще отбележат, че не подкрепят никого.

Под чертата остават: БСП - Обединена левица с 3,3%, "Сияние" с 2,6%, "Величие" с 2,3%, "Има такъв народ" с 1,3%, МЕЧ с 1,2%, Синя България с 1% и АПС с 0,3%.

3,1% от анкетираните са заявили, че няма да гласуват.