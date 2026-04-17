Изследване на ГАРБ: 29,1% биха гласували за "Прогресивна България", за ГЕРБ - 21,8%

5196

Компанията ГАРБ, която се занимава с измерване на телевизионната аудитория (пийпълметрия) публикува във фейсбук данни от SMS проучване озаглавено "За коя партия или организация бихте гласувал/а на изборите за Народно събрание в неделя?". 

Изследването е проведено чрез SMS анкета сред 1208 пълнолетни участници от панела за телевизионна аудитория.

В него "Прогресивна България" е лидер с 29,1%. Втори са ГЕРБ-СДС с 21,8%. На третото място са ПП-ДБ с 10,6%, следва ги ДПС с 10,4%. 

Пети са "Възраждане" с 6,7%. 6,3% от анкетираните са заявили, че ще отбележат, че не подкрепят никого. 

Под чертата остават: БСП - Обединена левица с 3,3%, "Сияние" с 2,6%, "Величие" с 2,3%, "Има такъв народ" с 1,3%, МЕЧ с 1,2%, Синя България с 1% и АПС с 0,3%. 

3,1% от анкетираните са заявили, че няма да гласуват. 

"Данните дават бърз поглед върху моментните електорални нагласи и текущите мнения сред панелистите на ГАРБ към 14–15.04.2026 г. в условията на динамична политическа среда", посочват от ГАРБ. 

Ново SMS проучване на ГАРБ Представяме резултатите от изследване, проведено чрез SMS анкета сред 1208 пълнолетни...

Публикувахте от GARB Audience Measurement Bulgaria в Четвъртък, 16 април 2026 г.

