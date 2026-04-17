Постоянен арест за двамата, обвинени за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Двамата мъже, от София и Мездра, на 56 и 52 г., арестувани за нелегалната фабрика за цигари в Дупница, остават за постоянно в ареста. Окръжен съд Кюстендил остави без уважение молбата на обвиняемите за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол, за изменение на мярката им за неотклонение от "Задържане под стража" в по-лека, като неоснователна. Пред дни при акция на ГД "Гранична полиция" бе разкрита една от най-големите и модерни нелегални фабрики за цигари у нас и бяха намерени тонове тютюн, както и над 650 кашона с готова продукция, натоварена в автомобил.

Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

Районният съд в Дупница професионално е извел извода за обоснованост на подозрението за съпричастност на обвиняемите prima facie (на пръв поглед) към вмененото им в наказателна отговорност престъпление. Пред скоби следва да бъде отбелязано, че този извод е неокончателен, а предварителен такъв, със силно занижен доказателствен стандарт, несравним с този, касаещ произнасянето на съда с акт по същество по внесено обвинение в съдебна фаза. По отношение на предвидените в закона алтернативно дадени опасности, въззивният съд не констатира особено интензивна опасност от укриване на обвиняемите. На различна плоскост обаче следва да бъде разгледана опасността от извършване на престъпление, която правилно първоинстанционният съд е извел не от миналата съдимост на лицата, а от обществената опасност на самото деяние...касае се до общо 206 317 бр. кутии с по 20 къса цигари във всяка, тяхното разпределение в множество кашони, част от които натоварени в превозно средство, което обосновава и подозрението, че са били предназначени за разпространение, както и това, че се касае за твърдяна задружна престъпна дейност. Според въззивният съд, извършеното с оглед множествеността на иззетите по делото акцизни стоки, обстоятелството, че същите са се намирали в помещение, оборудвано с машини и различни приспособления, предполагащи и наличие на производствен процес, освен че е в състояние да предизвика негативен обществен резонанс в достатъчно висока степен, мотивира и изводът на този съд за завишена степен на обществена опасност на деянието и личността на двамата обвиняеми, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на мерките за неотклонение „Задържане под стража".