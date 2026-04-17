Затвор само за единия от софиянците, обрали с пистолет супермаркет в Пловдив

23-годишните младежи сключиха споразумение с прокуратурата, единият излиза с условна

Само единият от двамата софиянци, орали с пистолет денонощен супермаркет на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив, ще лежи в затвор. 23-годишните Стефан Милев и Алек Григоров са признали вината си за грабежа и са сключили споразумение с прокуратурата, което вчера беше одобрено от Районния съд в Града на тепетата и вече окончателно е влязло в сила. Стефан е договорил 10 месеца затвор при първоначален общ режим, а Алек - година условно с 3 г. изпитателен срок и глоба от 400 евро.

Както "24 часа" вече писа, обирът стана в нощта на 31 януари срещу 1 февруари. Двама маскирани мъже нахлули, насочили пистолет срещу касиерите и задигнали 1010 евро от оборота. В продължение на 10 дни полицията издирваше извършителите, докато не установи самоличността на Милев и Григоров. Двамата бяха задържани в столицата.

По време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на двамата Алек Григоров разказа, че след грабежа заминал за Англия, за да си купи кола. Разбрал обаче, че го издирват, и сам се прибрал у нас. Тогава стана ясно също, че Стефан Милев е осъждан и има условна присъда, като извършил престъплението в изпитателния ѝ срок. Сега ще трябва да излежи и нея.