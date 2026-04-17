За рекордните 45 минути Румен Радев учреди партията си тайно от журналистите

Рокери, арестувани за изнудване, охраняваха сбирката

Точно за 45 минути 620 делегати учредиха партия "Прогресивна България" във Велико Търново, избраха Румен Радев за неин лидер и още Изпълнителен съвет от 14 членове и контролен съвет. В залата на Търновския театър "Константин Кисимов", където се състоя събранието, журналисти бяха допуснати точно за 1 минута, за да направят протоколни снимки.

Стълбите на театъра още от 16 ч. бяха пълни с желаещи да се включат в партийния проект, а заведенията в околността бяха пълни с активисти и активистки в черни и тъмносини костюми и с отличителни зелени баджове. Докато течеше регистрацията, а гардове пазеха на входа, във фоайето се поздравяваха и разговаряха бивши министри от служебните правителства на Радев и водачи на листите на коалицията - Гълъб, Донев, Иван Демерджиев, Иван Шишков, Явор Гечев и др. Най-близките му съратници Димитър Стоянов, Пламен Узунов, Иво Христов, също бяха в театралния салон. Изявените спортисти Владо Николов, Петър Стойчев, Ивет Горанова, Енчо Керязов дори си правеха селфита с новите си съпартийци.

Сред учредителите бяха забелязани ген. Румен Миланов, който си разговаряше с Емил Йорданов - Емо Черния - бос на рокерската група "Хелс Ейнджълс" и неговата дясна ръка Найден Найденов. Двамата бяха арестувани при мащабна акция на ГДБОП за организиране и участие в ОПГ за рекет и побои и дълго време бяха под домашен арест, но в случая осигуряваха охраната на партийното събитие.

Представителите на БСП, АБВ, дори на ИТН също бяха делегати на учредителното събрание.

Час след началото му Румен Радев излезе пред театъра, където движението бе спряно, за да се обърне към симпатизантите си. Дори изпълненията на фолклорен ансамбъл "Искра" и кръшните хора не успяха да напълнят главната улица, в края на работния ден. И лидерът бе аплодиран основно от делегатите на новата партия.