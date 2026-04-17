Илияна Йотова: Всеки глас може да затвори отровната язва на купения вот (Видео)

„ В неделя ще гласуваме за осми път. В неделя отново ще избираме и изборите са много важни и решаващи. Избори, които ще предопределят пътя на България оттук нататък. Избори, които ние изпълваме с очаквания и с надежди. Преди няколко месеца хиляди българи излязоха на улиците и площадите на протест. Те се поискаха държавата обратно. Те поискаха държавата обратно. Поискаха държава, изчистена от корупция. Поискаха държава, в която да се въздава справедливост - държава, която да гради бъдеще и да уважава гражданите си. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите. Зная, уважаеми дами и господа, колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени се прибавиха и нови, човешки и разбираеми страхове - от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него. Четири години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираема е тревогата за бъдещето. Разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост - разколебани, невярващи, че нещо можем да променим. Че нещо можем да променим, защото отново заплахата от купени гласове ни казва- да, вие гласувате, но ние ще направим сглобка, а стабилно правителство - едва ли". Това каза президентът Илияна Йотова в обръщение към народа по повод предстоящите избори за Народно събрание на 19 април.

"Има и друг път - и това е пътят на моя глас, на вашия глас, пътят на всеки един от нас. Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш един час в неделния ден. Това означава акт на принадлежност към нашата нация. Това означава, че искаш да бъдеш част от амбицията за просперираща България. Това означава, че държиш на гласа си. Това означава, че искаш да бъдеш отговорен пред страната си. Това означава свобода и отговорност - лична, собствена, пред семействата, пред близките, пред обществото. Това означава, че настояваме да има легитимни институции, настояваме да имаме държава с авторитет", каза още президентът.

"Всеки един глас може да се окаже решаващ - да затворим отровната язва на купения вот. Аз държа на моя глас, сигурна съм, че и вие държите на вашия. Неговата стойност е изключително висока и неподвластна на каквито и да било чужди влияния и интереси, защото ние, българите, имаме самочувствието, че правим избори тук, в страната - български избори и за български политици.

Моят глас е моето аз. Той не може да бъде преотстъпван", каза още тя.

"Уважаеми дами и господа, нека да гласуваме, но да мислим и за деня след изборите, когато ще живеем и ще работим заедно. Когато политическата интрига ще отшуми, но ние трябва да се грижим за неотложните проблеми, които стоят пред страната ни. Затова ни е необходимо възможно най-скоро работещо Народно събрание, необходимо ни е правителство с капацитет и с категорична подкрепа. Заедно, с дързост и сила, с ум и разум, да преведем страната през толкова много кризи и да направи нов бюджет и осигурим българския всекидневен живот с доходи, икономика, образование, култура. Трябва да гласуваме, защото знаем, че след деня на изборите ще имаме нужда от силни хора, от силни лидери. Ще имаме нужда от силна външна политика - европейска, предвидима за нашите международни партньори, но и в интерес на българските граждани", заяви държавният глава.

Накрая завърши с думи, вдъхновени от стиховете на един от най-големите съвременни български поети - Николай Милчев. „Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата", допълни Йотова.