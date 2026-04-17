Иззеха още 83 хил. евро, 11 хил. паунда и долари по подозрения, че са готвени за купен вот

Тони Маскръчка

1800
Продължават полицейските акции срещу купувачи на гласове, намерени са хиляди евро. СНИМКА: Фейсбук Георги Кандев

Продължават полицейските акции срещу купувачи на гласове, съобщи и.ф. гл. секретар на МВР Георги Кандев. В Търговище бяха иззети близо 60 000 евро, 11 000 паунда и 2250 щатски долара. Задържани са трима.

В Благоевград са установени и иззети над 16 000 евро. Открити са и мостри на бюлетини с предварително отбелязани конкретна партия и преференция.

 В Тетевен е получена информация за местен бизнесмен, който е предлагал по 50 евро на човек, за да гласува за определена политическа сила. При извършената проверка в офис на фирмата са открити над 7000 евро, за които собственикът не може да даде обяснение за произхода им. Мъжът е задържан.

 В Добрич бяха открити множество списъци с имена и лични документи на граждани.

На територията на цялата страна се провеждат масирани полицейски акции. Служителите на реда действат решително и няма да допуснат в последния момент купувачите на гласове да подменят свободния избор на гражданите.

