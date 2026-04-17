346 служители на МВР в област Монтана ще участват в обезпечаването на изборите

346 служители от структурните звена на ОДМВР Монтана, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защина на населението"- Монтана, Зонално-жандармерийско управление- Монтана, Главна дирекция „Гранична полиция" и базата на Главна дирекция „Национална полиция" в Берковица са включени в охраната на местата за гласуване и обезпечаването на транспорта на изборните материали и специализираните устройства за машинно гласуване във връзка с предсрочния парламентарен вот на 19 април.

Външната охрана на местата за гласуване, изборните книжа и техническите устройства за гласуване ще бъде поета от служителите на МВР след запечатването на изборните секции, от 18,00 ч. на 18.04.2026 г. и ще продължи до приключване на гласуването в изборния ден на 19.04.2026 г. Създадена е организация за обезпечаване на съответните СИК до предаване на протоколите в РИК и впоследствие до ЦИК.

В изборния ден служителите ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор. По решение на СИК, председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението за гласуване, ако има такава необходимост.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност" и паспортните звена в Районните управления в Лом, Берковица и Вършец и в ОДМВР ще работят в събота и неделя, за да осигурят възможност на граждани, които не притежават валидни лични документи, да упражнят правото си на вот. Паспортните звена са със следното работно време: в събота от 8,30 часа до 17,30 часа, в неделя от 8,30 часа до 19 часа. За да получат удостоверение за гласуване, гражданите първо трябва да подадат заявление за издаване на личен документ. Удостоверението, което се издава, е валидно само пред секционната избирателна комисия за гласуване в деня на изборите.