ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск е против ликвидирането на принципа на вземане...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22683299 www.24chasa.bg

Има несъответствия в изборните бюлетини за Шумен

704
Урна с бюлетини СНИМКА: Архив

При раздаването на хартиените бюлетини за извънредните парламентарни избори за гласуване в 30-ти многомандатен избирателен район са установени проблеми.

При обработката екипите на Областна администрация и на общините установиха, че са налице разминавания в номерацията на някои от кочаните, петна от мастило върху хартията, съобщи БНТ. 

Раздаването на хартиените бюлетини е преустановено до изясняване на казуса. За проблема е уведомена Централната избирателна комисия. Чака се спешно произнасяне на ЦИК.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Като осми тото шанс - в изборното студио на "24 часа" ще разберете първи кой удря политическия джакпот (Видео)