„В неделя БСП ще изненадаме много хора с неочаквано добър резултат. Това ще е знаменита победа, защото ще е победата на волята над прогнозите, на идеала над циничния прагматизъм, на верността над кариеристите.”. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Силистра.

Той определи провелата се предизборна кампания като ключова за българските социалисти и левите хора в България. „Както често пъти в историята, бяхме сами срещу всички, въоръжени само с нашите идеи срещу много пари.”, отбеляза той.

В обръщението си към членовете и симпатизантите на левицата в Силистра Зарков им благодари, че не са се поддали и са останали верни на идеала: „Защото само верните социалисти са достоверни социалисти.”, категоричен бе той и допълни: „Все още не е късно и други, които на думи милеят за социалистическата идея, за смисъла на справедливостта, да се присъединят към нас. Те имат време до неделя да разберат, че тяхното колебание е всъщност избор - между това да застанат гордо и достойно до нас - спасителите на нашата партия, или да споделят гузната съвест на напусналите я. Все още не е късно. Напротив, това е само началото.“

В заключителното мероприятие на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в областта участие взеха водачът на местната листа Владимир Маринов, водачите на листите в Русе - Деница Иванова и на Добрич - Сияна Фудулова, кандидати за народни представители и председателят на ПП АБВ Румен Петков.