"Възраждане": Националният ни идеал е свободна и независима България (снимки)

Партията закри предизборната си кампания тази вечер в Стара Загора с призива хората да гласуват в неделя по убеждение и по съвест, не срещу заплащане и по принуда

"Здравейте, радикали, готови ли сте за радикалствате!", така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се обърна към множеството на площада пред общината в Стара Загора, стекло се за митинга, с които партията тази вечер закри националната си предизборна кампания. В словото си той припомни, че националният идеал на "Възраждане" е свободна и независима България и сравни привържениците на партията с борците от Априлското въстание преди 150 години. "Ние сме безумно влюбени в родината си. Смея да твърдя, че тук е най-добрата и най-борбената, най-будната част на българския народ - така, както преди 150 години едни 10 хиляди души измиха лицето на един 5 милионен народ. И благодарение на тяхната саможертва, на техния радикализъм, а може би на лудост в ботевия смисъл на тази думи, благодарение на тях ни има нас днес", заяви Костадинов, който упрекна управляващите, че заради изборите са загърбили героите от Априлската епопия отпреди век и половина. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов сред симпатизанти на партията в Стара Загора. Снимка: Ваньо Стоилов В словото си пред митинга Костадинов припомни, че националният идеал на партия "Възраждане" е свободна и независима България. Снимка: Ваньо Стоилов

В концерта участваха музиканти, танцьори и певци от ансамбъл "Загоре" и роденият в Стара Загора певец Иван Динев-Устата. Той бе преставен като певец с будна граждански позиция, като доказателство той изпълни новата си и провокативна песен "Новите братушки". "Заради нея искат да ме бият и ми казват, че съм бил копейка, аз им отвръщам, че съм старозагорец" обяви Устата и припомни, че Стара Загора е дала най-много жертви в освободителната Руско-турска война, от която догодина се навършват 150 години. В концерта участваха танцьори, певци и музиканти от старозагорския ансамбъл "Загоре". Снимка: Ваньо Стоилов Певецът Иван Динев-Устата представи най-новата си песен "Новите братушки" - провокация към българските политици. Снимка: Ваньо Стоилов

Преди митинга лидерът на "Възраждане" говори пред журналисти. Той заяви: "Има едно нещо, което аз искам да кажа в края на кампанията: колкото по-висока ще е избирателната активност в неделя, толкова повече можем да се похвалим ние, които ще бъдем в парламента, с представителност на демокрацията в България. Едно е да представляваш 70-80 процента от българския народ, друго е да представляваш една трета от него. Независимо за кого ще гласуват хората в неделя, аз призовавам всеки един да излезе и да гласува по убеждение, по съвест, по идея, не срещу заплащане и не по принуда. Защото може да не споделяме идеите на другите, но ги уважаваме и вярваме, че в сблъсъка на идеите се ражда най-доброто за нашата страна.

"Възраждане" защитава идеята за суверенна и независима държава, която единствено и само може да ни гарантира сигурност и стабилни доходи. Затова "Възраждане" с номер 8 в неделя ще защитава българските национални интереси така, както и досега го е правила, независимо от всички обстоятелства, независимо от това кой стои срещу нас. Ние няма да спрем да се борим за свободна и независима България, няма да спрем да се борим за българските национални интереси и ще защитаваме правата на българите не само в България, но и навсякъде, където се намират те по света. Защото ние знаем - друг народ нямаме, друга родина нямаме. Да живее България!

На въпрос дали нещо го е изненадало по време на кампанията, Костадинов отговори: "Нищо не ме изненада, обиколих цялата страна и това, което видях, е много неприятно. Защото видях, че страната ни продължава да потъва в много сериозна и много тежка дупка, от която, като гледам, излизането ще е изключително трудно. Просто българският народ трябва да го пожелае, решенията са налице, ние сме го записали в нашата програма "България 1400". Можем да ги направим, имаме знанията, уменията и куража, да приложим тези решения. Единственото нещо, което се иска, е българският народ да пожелае свободата и независимостта. Те са много трудни за отстояване и точно по тази причина една част от хората предпочитат някой друг да взема решения вместо тях. Спасителят е само един и той е над нас и ни гледа всички, но тук, на земята, спасението е дело на всеки един от нас. И ако някой се чуди какво може да направи за родината си, най-доброто, което може да направи, е в неделя да излезе и да гласува. И лично моят съвет е да гласува за Възраждане"!

На въпрос на "24 часа" дали се притеснява от факта, че социолизите дават на партията му едва петото място на предстояшите избори, Костадин Костадинов първо отговори с шега: "Често казано, притеснявам се, защото гледам, че социолизите не успяха да захлебят много през тази кампания. Щом един от тях излезе да се оплаква от това, явно вече не плащат толкова, колкото преди. Очевидно е, че дори и в социологияга има криза, но като останим настрана иронията, дори не съм гледал социологическите проучвания. Ние сме постоянно по улиците на България и виждаме много ясно и категорично какви са нагласите на българските граждани. Така че в неделя, когато излязат истинските резултати, тогава вече можем да коментираме".