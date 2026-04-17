ЦИК: Подготовката за изборите приключи, очаква се активност в неделя

„Подготовката за изборите приключи, но работата ни продължава. Надяваме се обучилите се хора да отидат в изборното помещение и да си свършат работата, за да не се налага в неделя да се назначават нови хора". Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева пред NOVA.

Тя обясни, че за незрящите има тактилен шаблон. Той ще бъде поставян върху хартиена бюлетина, а това ще се извършава от член на секционната комисия. Незрящият избирател трябва да се проводи зад паравана и да бъде оставен там да упражни правото си на глас. „Това е по предложение на самите незрящи избиратели на кръгла маса при омбудсмана на Република България. Досега те гласуваха само с придружител", подчерта Матева.

Днес в 14:30 ч. е било дадено разрешение машините за гласуване да бъдат транспортирани за страната, а утре в 7-7:30 ч. ще бъдат откарани за София и Софийска област. „Този път бяха осигурени достатъчен брой държавни служители. До всеки техник на „Сиела Норма", който инсталира машина, стоеше държавен служител, който веднага я проверява, след това машината се пакетира и се подрежда за заминаване за секционната избирателна комисия. Така могат да бъдат проверени 100% от машините", посочи говорителят на ЦИК.

Тя даде повече разяснения и за изборна карта – тя може да бъде полезна за всички гласуващи у нас и в чужбина и е активна в момента. „Активни са данните за избирателните секции и всеки избирател може да види адреса на секцията, където ще гласува. След изборите ще бъде публикувана информация за гласовете, които са подадени в дадена секционна избирателна комисия, ще има линк и към видеонаблюдението. То ще бъде включено след приключване на изборния ден. Ще има проверки на няколко минути", заяви Матева.

Тя призова българските граждани да отидат да гласуват.