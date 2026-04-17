Андрей Янкулов: Нямам никакви притеснения от проверки

Притеснения от проверки аз нямам никакви. Това написа служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във фейсбук.

"Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения на Блик, а не себе си за това как хвърля в коша разследване за убит на пешеходна пътека човек по записи от охранителна камера, след като тръби колко е безкомпромисна срещу войната по пътищата.

Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят", пише още той.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии" и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им.

"Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Съвестта ми е чиста. Спя спокойно", коментира и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в своя публикация във фейсбук.