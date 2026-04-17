3 часа от записа на грабеж от казино в Белозем липсват, ще ги търсят

Подсъдимият Васил Ганев не признава вина, а наличните кадри са запечатали мъж с маска, лицето не се вижда

3 часа от записите на камерите във и около казиното в пловдивското село Белозем, от което в малките часове на 14 август м. г. мъж с маска задигна 500 лв., липсват. Това стана ясно на заседание в Пловдивския окръжен съд, на което бяха прожектирани наличните кадри. Подсъдим по делото е 39-годишният Васил Ганев от същото село, което отрича да е извършил престъплението.

На прожектираните записи се вижда мъж маска, който влиза, хваща жената крупие, развежда я из игралната зала, взима нещо и го слага в джоба си, тя говори по телефона и към 2,37 през нощта той побягва. Това съвпада с разказаното от крупието Мариана Арлашка, но тя споменава и за нож, а такъв предмет не се вижда ясно на кадрите. "Влезе маскирано лице, хвана ме за дрехата зад врата и извади нож – 14-15 см беше острието. Почна да ме развежда из залата, искаше да заключа вратите. Аз обаче нямам ключове, при нас е денонощно отворено. Много се изплаших и се разписках. Той взе оборота от едната машинка, не видя парите от другата. Поиска монетите, казах му, че са на бара. Отидохме там, но той не ги видя. Каза ми, че няма да ме надупчи", описа случилото се тя. Сега по настояване на адвокатката на Ганев Анета Храненикова ще се иска справка от Районното в Раковски къде са липсващите записи, а на кадрите, приложени по делото, ще се прави експертиза дали са оригинални.

Васил Ганев беше задържан на 3 септември 2025-а, след като в изоставена сграда били намерени дрехи като на маскираната фигура, заснета от камерите на казиното. По част от тях били открити ДНК следи от него. Защитата му настоява на личен разпит на вещото лице по ДНК експертизата, защото имало много въпроси.

Следващото заседание ще е на 1 юни т. г.