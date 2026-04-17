"Скъпи приятели,

Вашата подкрепа е силата, която ме държеше изправен в най-трудните моменти през последната година. Благодаря ви!". Това заяви лидерът на Сияние Николай Попов при закриването на предизборната кампания на формацията в Пазарджик и Пловдив.

По думите му всички авторитетни социологически агенции показват, че „Сияние" с номер 20 е на самата граница от 4% за влизане в парламента. "Остана ни още една най-малка, но и най-значима крачка, с която „Сияние" ще спасява животи вече като първата истински гражданска парламентарна сила.

Обръщам се към всички, които никога не биха гласували за ГЕРБ и ДПС, но нещо ги възпира да подкрепят Радев, ППДБ и другите партии от политическото статукво. Подкрепете гражданската алтернатива „Сияние" и нейната чиста кауза в името на живота и справедливостта! Ние ще бъдем истински коректив и никога няма да ви предадем.

Готов съм да свършим всичко, което обещахме!", каза още Николай Попов. Коалиция Сияние се явява за първи път на тези избори и можете да я подкрепите с номер 20 в бюлетината.