Изгряваща оперна певица е връстник на вестника на свободното слово „24 часа"

Нелиан Николова от Монтана e родена на 18 април и празнува 35 години. Тя избира пътя на изкуството още като дете. Носител е на редица награди от национални и международни музикални конкурси и фестивали. Завършва с отличие ПМГ "Свети Климент Охридски" в Монтана, а след това и НМА "Проф. Панчо Владигеров" със специалност класическо пеене в София. Избира професионално да се развива в различни области. Това, което винаги я води напред, са благородните каузи и желанието да работи с хора, с които споделя сходни ценности и усещане за живота.

Създател и артистичен директор на фестивала с благородна кауза "Изкуството е..." в Монтана, Нелиан извървява дълъг път, сбъдвайки мечтата си - да създаде нещо за родния си град и да подкрепи деца и млади хора, които също избират изкуството за свой път или верен приятел. Фестивалът поставя акцент върху децата и хората със специални потребности и тяхното място в обществото ни. На сцената на фестивала Нелиан събира и среща стотици доказали се български и международни творци, сред които и шест световни рок звезди.

През годините Нелиан работи в една от най-успешните български софтуерни компании, която е носител на технологичните награди Оскар и Еми, тур мениджър е на рок легендите Robin McAuley, Johnny Gioeli и Ronnie Romero, озвучава документални и игрални филми в дублажа.

В последните години Нелиан прави своите първи по-сериозни опити в творческото писане, като създава музикалния спектакъл "Време за мечти", който играе с талантливата оперна певица Гергана Бориславова в страната и чужбина.

През 2026 г. излиза първата авторска песен на Нелиан, която носи заглавието "Най-светло". Аранжиментът е на обичания български композитор Минко Ламбов.

Мисълта, която Нелиан определя за свой девиз е: Няма човек, който може да помогне на всички, но всеки може да помогне на някого.

"С пожелание към екипа на вестник "24 часа" и всички читатели за здраве, смисъл и мечти, които не само да изпълват дните ни с вдъхновение, а да ни дават възможност да бъдем по-добри хора. Защото, светът има голяма необходимост от хора, които да съхраняват доброто и да вярват искрено в него!" , каза Нелиан по повод рождения си ден.