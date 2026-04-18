Днес броим врабчетата - наблюдавайте колко има около вас за десетина минути

Днес може да преброите колко врабчета има около вас. Отделете само 10 минути между 9 и 12 ч., за да наблюдавате и запишете броя на птиците от този вид, които срещнете в двора, парка или другаде.

Преброяване на врабчетата е организирано Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Данните се въвеждат в онлайн платформа на сайта birds.bg.

Липсата на храна е едно от предизвикателствата не само за врабчетата, но и за птиците като цяло. Градският шум и замърсяването са друг проблем, който отчитат специалистите. Затова и запазването на зелените пространства е важно, обяснява Елица Иванова от БДЗП, предава БТА.

Данните на БДЗП сочат, че домашно врабче продължава да бъде сред намаляващите видове – популацията му е спаднала с около 50% от 2005 г. насам. В България се срещат пет вида врабчета. Най-разпространеното и най-добре познатото в нашето ежедневие е домашното врабче, а по селата и сред природата се срещат полското, скалното, испанското и италианското врабче.