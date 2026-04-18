Интензивен е трафикът на тирове и камиони към Турция

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е към 6:00 часа.

Движението е нормално на всички пунктове на границата със Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от "Гранична полиция".

На границата с Гърция преминаването на автомобили е нормално всички гранични преходи. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават коли, автобуси и товарни автомобили.