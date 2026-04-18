Започва транспортирането на изборните машини и материали в Пловдив

В 10,45 часа започва транспортирането под полицейски съпровод на машините за изборите към избирателните секции в Пловдив.

Гласуването ще се извършва в общо 1024 секции, като 15 от тях са мобилни, а 22 са разкрити в болнични заведения и домове за възрастни хора. Външната охрана на местата за гласуване ще бъде поета още днес до края на изборите в неделя.

Оперативни групи във всички районни управления ще проверяват сигнали за противообществени прояви и престъпления, постъпили на тел. 112, и директно.

457 машини за гласуване са определени за секциите в 16 РИК за Пловдив град, а 440 - за 17 РИК – Пловдив област.