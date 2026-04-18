Д-р Филип Алексиев, невролог от УМБАЛ "Св. Анна" - София: Янка Рупкина беше стабилна, а не в кома при изписването

Неврологът УМБАЛ "Св. Анна" - София Филип Алексиев проговори заради реакциите около смъртта на голямата певица Янка Рупкина.

Д-р Филип Алексиев е невролог с повече от 20 години опит. Завършва медицина в Карловия университет Прага, Чешка република, през 2005 г., а през 2010 г. придобива специалност "Нервни болести". Специализирал е в Швейцария. От 2022 г. завежда Отделението за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Председател е на Българското дружество по инсулт.

- Д-р Алексиев, за смъртта на вашата известна пациентка Янка Рупкина се отправиха различни обвинения в социалните мрежи. Какво може да се каже за този случай?

- Самият случай като лекар не мога да го коментирам в детайли, доколкото лекарската тайна не го позволява. Въпросът е, че в социалните мрежи излязоха коментари на хора, които нямат нищо общо с истината за изписването на жената от болницата. Със сигурност мога да кажа, че не е била изписана в кома. В кома човек не се изписва. Комата е дълбоко и тежко нарушение на нивото на съзнанието, което носи съответните рискове за пациента и за да изпишеш някой в кома, това е практически невъзможно. Състоянието беше преценено като стабилно. Когато стигнем до определено стабилно състояние, гледаме да не вредим повече, отколкото помагаме. При нас има голям риск от вътреболнични инфекции. Това означава, че ако един пациент лежи тук повече, отколкото може да направим нещо за него в рамките на активното лечение, се покачва рискът от вторични инфекции, което може да влоши общото състояние.

- Да разбирам, че сте я изписали в стабилизирано състояние и не в кома?

- Състоянието беше подобрено и определено стабилизирано. Беше в съзнание.

- С нея имало ли е придружители, защото попаднах на публикации на двама господа, които говорят за грубо и унизително отношение към нея?

- Такова отношение определено не е имало. Имаме определен протокол, по който даваме сведения на близките. Казваме какво е общото състояние на пациента по отношение на съзнанието, каква ни е работната диагноза и какви са очакванията ни. Казваме каква е диагнозата още при приемането на пациента. Разясняваме, ако е пациент с исхемичен инсулт, дали може да му бъде приложено специфично решение като тромболиза, което в този случай направихме, за да увеличим шанса за възстановяване. Дали възстановяването ще е добро, е въпрос на много обстоятелства, но някой да тръгне с грубо отношение - това не се случва.

- Имало ли е придружители, които могат да говорят от първо лице за това какво е било отношението към г-жа Рупкина?

- При постъпването един господин я е докарал. Не знам дали става дума за същите хора и на базата на какво са извадили такива заключения, защото не става ясно от това, което пишат. Тези писания са в обвинителен тон. Ако има нещо, се идва, говори се с началниците, които са отговорни - има такъв проблем с този човек от персонала. Всичко се случва бързо. Говорим за прием в условията на спешност.

