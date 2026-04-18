ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22685148 www.24chasa.bg

Трима са в болница след катастрофа в Шумен

Катастрофа Снимка: Pixabay

Трима души са откарани в шуменската болница след катастрофа между два автомобила на бул. "Симеон Велики" в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Лек автомобил „Ауди" се е ударил в „Дачия" и е паднал от около три метра като е спрял в мебелен магазин на булеварда, предава БТА.

Към мястото на пътното произшествие са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Общо 33-ма неправоспособни водачи са установени да управляват моторни превозни средства при извършени проверки през март в област Шумен. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени.

Катастрофа Снимка: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини