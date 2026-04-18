Тир с картофи се обърна на АМ "Тракия" край Пловдив, затапи движението (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тир с картофи се е обърнал на АМ "Тракия" край Пловдив на 118 км в посока Бургас и образува тапи по аутобана. Стоката е разпиляна по пътното платно.

Движението се осъществява в изпреварващата лента, съобщават от АПИ. Поради високата скорост машината буквално е помляла мантинелите от двете страни на пътя и се е завъртяла в посока, обратна на движението.

Тежката катастрофа е станала рано тази сутрин. На мястото за изпратени полицейски коли, автомобили на Пожарната и линейки.

Тирът е полегнал на платното и движението е затапено. Колите чакат на дълги колони, трафикът се регулира от пътни полицаи. Преминаването през участъка с катастрофата отнема поне 15-20 минути.