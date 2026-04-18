Росица Матева, ЦИК: Българите в чужбина могат да гласуват и без заявление

Всички българи в чужбина могат да гласуват, дори без заявление. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева.

Ден преди парламентарния вот Централната избирателна комисия увери, че подготовката в страната и в чужбина върви по план, въпреки отделни проблеми с бюлетини и опасения за дълги опашки в секциите извън България.

Матева коментира, че най-сериозните затруднения се очакват във Великобритания, където секциите са значително по-малко в сравнение с предишни избори.

„Ще видим утре. Надяваме се да успеят", отговори тя пред Би Ти Ви на въпроса дали всички български граждани във Великобритания ще могат да упражнят правото си на глас.

По думите на Матева секциите в чужбина са разкрити по предложения на дипломатическите и консулските представителства, които най-добре познават разпределението на българските общности.

Тя обясни, че когато избирателят вече фигурира в списъка, процесът е по-бърз, защото не се попълва декларация на място.

„Когато лицето фигурира в избирателния списък, то не подава декларация извън страната, не го дописва секционната избирателна комисия и процесът на гласуване става по-бързо", каза Матева.

За българите, които не са подали предварително заявление, също има възможност да гласуват.

„Всички български граждани, които се намират извън страната в изборния ден, могат да гласуват, стига да има секционна комисия в мястото, в което се намират", подчерта тя.

ЦИК напомни, че изборният ден може да бъде удължен с не повече от един час, ако в 20:00 ч. пред секцията все още има чакащи избиратели.

„Може да се удължи във всяка отделна секция според това дали пред помещението на секционната избирателна комисия в 20 часа има избиратели", каза Матева.

Тя уточни, че ако комисията прецени, че всички чакащи не могат да гласуват в рамките на допълнителния час, ще бъдат допуснати само толкова, колкото реално могат да упражнят вота си до 21:00 ч.

Сред основните проблеми в последните дни се оказаха технически дефекти в част от хартиените бюлетини.

Първо сигнал е получен от Добрич, където са открити разминавания между номера на бюлетината и номера на кочана, както и бюлетини без номера. Впоследствие същият проблем е установен и в Шумен.

„Още в четвъртък вечерта взехме решение и възложихме на печатницата на БНБ отпечатването на пълен нов тираж за район Добрич", обясни Матева.

За Шумен също е възложен нов тираж.

„Вчера възложихме отпечатване на нов тираж за Шумен, отново на печатницата на БНБ", каза тя. Старите бюлетини ще бъдат унищожени.

Проверяват и химикалките

След сигнал за възможно използване на химикалки със „симпатично мастило", което изчезва, ЦИК е разпоредила проверки.

„Навсякъде се проверяват химикалките", заяви Матева.

По думите ѝ до момента няма данни за установени нередности.

Росица Матева коментира и случая с демонстрацията с отвертка при проверката на машините за гласуване, като подчерта, че устройствата не могат да бъдат манипулирани по описания начин.

„Самите действия показаха, че всъщност в машините не може да се въздейства по този начин", заяви тя.

Според нея машините се съхраняват под охрана, а след инсталиране на удостоверения софтуер всяка следваща промяна би била невъзможна без специален ключ.

„За да се инсталира нещо друго върху тях, те трябва да бъдат отключени. Иначе остават просто един паметник", каза още Матева.